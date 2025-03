Seit der Veröffentlichung seines Songs «Wasted Love» gehört der Österreicher Johannes «JJ» Pietsch zu den heissen Favoriten auf den Sieg am ESC in Basel. Dabei kommt ihm auch Wissen aus der Schweiz zu Gute.

Österreichischer Countertenor verbindet Pop und Oper in seinem Lied «Wasted Love»

Seine hohe Stimme berührt, sein Lied «Wasted Love» überzeugt durch Tiefe und viel Gefühl. Viele sehen schon jetzt den Österreicher JJ (23), bürgerlich Johannes Pietsch, als grosser Gewinner des Eurovision Song Contests 2025 in Basel. Bei den Wettbüros liegt er mit kleinem Abstand hinter dem Trio Kaj aus Schweden («Bara bada bastu»).

«Es ist absolut verrückt. Das habe ich tatsächlich nicht erwartet. Selbst die Leute vom ORF meinten, dass es sowas vorher nicht gab», sagt JJ. Tatsächlich war es vor elf Jahren beim ESC-Sieg von Conchita Wurst (36) anders. Erst nach ihrem ersten Auftritt im Halbfinale schnellte sie in den Wettquoten nach oben, JJ steht dort schon jetzt. «Es ist Fluch und Segen zugleich. Einerseits weiss ich, dass vielen Menschen meine Kunst gefällt, aber ich kann mit den hohen Erwartungen auch die Menschen enttäuschen, sofern etwas schiefgeht. Das hoffen wir aber nicht!»

TV-Erfahrung in Grossbritannien und Österreich

Der in Dubai aufgewachsene JJ steckt aktuell mitten in der Ausbildung an der Opernschule der Wiener Staatsoper und singt als Countertenor. «Nach dem Stimmbruch merkte ich, dass ich immer noch eine sehr hohe Stimme habe. Das nutzte ich zu meinem Vorteil und begann erst, Opernsängerinnen zu imitieren», so der Sohn eines österreichischen IT-Spezialisten und einer philippinischen Köchin.

Sein Talent stellte er unter anderem in den Castingshows «The Voice» in Grossbritannien, im Team von US-Musikstar Will.i.am (50), und 2021 im österreichischen MusicStar-Pendant «Starmania» unter Beweis. In der ORF-Sendung schaffte er es bis ins Finale und lernte dort seine jetzige beste Freundin, Teya (Teodora Špirić, 24) kennen. Sie ging 2023 für Österreich ins ESC-Rennen, nun geht er diesen Weg.

JJ hat Schweizer Management

Im April 2024 machte JJ eine schwere Zeit durch und schrieb mit «Wasted Love» ein Song über verflossene Liebe. «Ich habe in dieser Zeit vieles vergeudet. Ich war in einer Einbahn und irgendwann merkte ich, dass ich mich als Person verloren habe.» Das Lied ist gemeinsam mit Freundin Teya und dem Produzenten Thomas Thurner entstanden. Gemeinsam reichten sie den Song beim ORF für den ESC ein. Und weil Teya vom Schweizer Musikproduzenten Pele Loriano (56) gemanagt wird, knüpfte auch JJ diesen Kontakt. Heute fungiert Loriano, der seit Jahren der musikalische Leiter der Schweizer ESC-Delegation ist, auch als JJs Manager – und hat damit gute Chancen, beim zweiten ESC-Sieg in Folge involviert zu sein.

Durch die Verbindung von Pop und Oper, die JJ schlicht «Popera» nennt, fällt bei vielen auch der Vergleich zum Siegessong «The Code» von Nemo (25). «Das ist für mich eine grosse Ehre! Allerdings ist mein Song ein klassischer Song mit Pop-Elementen, bei Nemo war das andersrum. Und ich denke, auch künstlerisch sind wir ganz anders unterwegs.»

Fans auch an der Wiener Staatsoper

Seinen vorerst letzten Auftritt an der Wiener Staatsoper hat JJ vor einer Woche hinter sich gebracht. Dass ihr Schützling zum ESC fährt, finden auch seine Gspänli lässig. «Sie freuen sich sehr für mich», sagt JJ. Belächelt werde der ESC im legendären Opernhaus meist nicht. «Nur der Direktor verglich den Anlass mit Fasnacht», so JJ mit einem Lachen. «Er ist jetzt nicht der Riesen-Fan. Aber es muss ja nicht jedem gefallen.» Herzig: Auf sozialen Medien macht die Wiener Staatsoper schon jetzt Stimmung für JJ.

Wann JJ seine Ausbildung beenden wird, weiss er nicht. «Die erste Hälfte habe ich hinter mir. Wann ich die zweite hinter mich bringe, weiss ich aktuell wirklich nicht. Aber es ist ein festes Ziel.» Die Priorität liegt jetzt auf «Wasted Love» und dem ESC. «Nachdem es mir Anfang 2024 nicht gut ging, merke ich, wie die Liebe jetzt durch die ganze Unterstützung zu mir zurückkommt», sagt JJ. «Ich fühle mich total aufgetankt und bin bereit für Basel.»