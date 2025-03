Måns Zelmerlöw gewann 2015 den Eurovision Song Contest. Jetzt befindet sich der Sänger in einer unschönen Scheidung und sieht sich mit heftigen Vorwürfen konfrontiert.

Hat er seine Ex geschlagen?

Ciara wirft Måns Drogenmissbrauch, emotionalen sowie physischen Missbrauch und Untreue vor

Silja Anders Redaktorin People

2015 sang Måns Zelmerlöw (38) beim Eurovision Song Contest in Wien von «Heroes» und dass wir selbst die Helden unserer Zeit seien. Ganz und gar nicht heldenhaft ist nun sein aktuelles Leben.

Der Sänger heiratete 2019 die britische Schauspielerin Ciara Janson (37). Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, die Söhne Albert Ossian Zelmerlöw (7) und Ossian Matteus Zelmerlöw (2). Und jetzt stehen sie vor den Scherben ihrer Ehe. Ciara Janson hat die Scheidung eingereicht, wie sie auf Instagram bekannt gibt. Die Vorwürfe gegen ihren Ex sind heftig.

«Meinen Ex-Mann zu lange beschützt»

«Ich habe lange genug geschwiegen und meinen Ex-Mann zu lange beschützt», beginnt die «Holly Oaks»-Darstellerin ihren Instagram-Post. Sie hat die Scheidung eingereicht. In England, verrät sie, um die Angelegenheit privat zu halten. Nun sei die Nachricht allerdings durchgesickert, weshalb sie sich gezwungen sehe, zu reagieren und «meine Wahrheit zu sagen».

Ciara Janson will ihre Kinder beschützen und das scheint auch der Grund zu sein, weshalb sie nun die Reissleine zieht. «Ich kann meiner Familie nicht erlauben, in einem feindlichen Umfeld mit Drogenmissbrauch, emotionalem und psychischem Missbrauch und nicht enden wollender Untreue zu leben», schreibt sie. Ist der Sänger mehrfach fremd gegangen? Ist er ihr gegenüber sogar handgreiflich geworden? Laut Ciaras Beitrag scheint das der Fall zu sein.

Sie wünscht ihm eine bessere Zukunft

Mit ihrem Post möchte sie anderen Mut machen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden wie sie und hofft, dass diese Menschen die Kraft finden, die Kontrolle über ihr eigenes Leben zurückzubekommen. «Jeder verdient Glück und Freiheit.»

Doch böse Worte hat sie für ihren Ex dennoch nicht übrig. «Ich wünsche Måns alles Gute für seine künftigen Vorhaben und ich hoffe, dass er sich die Hilfe sucht, die es so dringend nötig hat. Auch wenn dieses Kapitel vorbei ist, wünsche ich ihm nichts als einen Weg in eine bessere Zukunft.» Im November 2024 hatte Ciara Janson noch ein Bild des Paares auf Instagram gepostet und dieses mit einem Unendlichzeichen versehen.

Auf dem Social-Media-Kanal von Måns Zelmerlöw ist es bis anhin ruhig und er hat sich noch nicht zu den Worten seiner Ex geäussert.