Nach zweieinhalb Jahren Ehe ist es nun auch amtlich: Jennifer Lopez und Ben Affleck sind geschieden. Das Gericht in Los Angeles erklärte ihre Ehe am 21. Februar für beendet. Die Vermögensaufteilung wurde bereits im Januar geregelt.

1/7 Jennifer Lopez und Ben Affleck haben es zweimal mit der Liebe probiert. 2004 waren sie verlobt, lösten die Bindung aber auf. Foto: Getty Images

SpotOn Die People-Agentur

Jetzt ist es amtlich: Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) sind offiziell geschieden. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die dem US-Magazin «People» vorliegen, wurde die Ehe des Hollywood-Paares am 21. Februar vom Los Angeles County Superior Court für beendet erklärt. Die beiden hatten sich bereits am 6. Januar auf die Details ihrer Trennung geeinigt.

Das einstige Traumpaar der frühen 2000er-Jahre fand 2021 nach fast 17 Jahren wieder zueinander. Im Juli 2022 gaben sie sich zunächst bei einer intimen Zeremonie in Las Vegas das Jawort. Einen Monat später, am 20. August 2022, folgte die grosse Hochzeitsfeier mit Familie und Freunden in Georgia.

Getrennte Vermögenswerte

Da das Paar laut Medienberichten keinen Ehevertrag hatte, mussten die finanziellen Angelegenheiten geklärt werden. Wie «TMZ» Anfang Januar berichtete, dürfen beide ihr während der Ehe erworbenes Vermögen behalten. Afflecks Anteil an der Produktionsfirma «Artists Equity», die er mit Matt Damon (54) betreibt, bleibt unangetastet. Ende Januar wurde bekannt, dass das Ex-Paar den Gewinn aus dem Verkauf ihrer 60 Millionen Dollar teuren Villa in Beverly Hills teilen wird. Wie die finale Aufteilung des Erlöses zwischen den beiden aussehen wird, bleibt vertraulich.

Lopez reichte die Scheidung im Sommer 2024, exakt zwei Jahre nach der Hochzeitsfeier in Georgia ein. Als Trennungsdatum gab sie den 26. April 2024 an, als Grund wurden «unüberbrückbare Differenzen» genannt. Die 55-Jährige verzichtete dabei auf anwaltliche Unterstützung und beantragte, dass keiner der beiden Unterhaltszahlungen leisten muss. Zudem sollen die Anwaltskosten geteilt werden. Lopez beantragte auch die Streichung von Afflecks Nachnamen aus ihrem Namen.

Kriselnde Beziehung seit Mai 2024

Bereits im Mai 2024 waren Gerüchte über Spannungen in der Ehe aufgekommen, nachdem das Paar wochenlang nicht mehr zusammen gesehen worden war. Lopez besuchte zum Beispiel die Met Gala allein und machte solo Werbung für ihren Film «Atlas». Auch die Sommermonate verbrachten sie getrennt.

Trotz Trennung pflegen Lopez und Affleck mittlerweile aber wieder ein freundschaftliches Verhältnis - nicht zuletzt wegen ihrer insgesamt fünf Kinder aus früheren Beziehungen. Lopez ist Mutter der 16-jährigen Zwillinge Max und Emme aus ihrer Ehe mit Marc Anthony (56). Affleck hat mit Ex-Frau Jennifer Garner (52) die Kinder Violet (18), Seraphina (15) und Samuel (12). Gegenseitig versteht sich die ehemalige Patchwork-Familie untereinander weiterhin sehr gut. Kurz vor Weihnachten wurden die Ex-Partner sogar beim Austausch von Geschenken in einem Restaurant gesichtet. Auch Schulveranstaltungen wurden bereits gemeinsam besucht.