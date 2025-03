Bringt Louane den Franzosen den ESC-Sieg?

Frankreichs ESC-Hoffnung Louane präsentierte am Samstag ihren Song «Maman». Die emotionale Ballade, eine Hommage an ihre verstorbene Mutter, wurde im Stade de France vor 80'000 Menschen vorgestellt. Wettbüros sehen Frankreich als Favoriten für den Sieg in Basel.

1/8 Louane hat am Samstagabend im Pariser Stade de France ihren ESC-Beitrag präsentiert. Foto: AFP

Darum gehts Französische Sängerin Louane stellt ESC-Song vor, Favoriten werden diskutiert

Louanes Lied «Maman» ist eine Hommage an ihre verstorbene Mutter

Frankreich liegt bei Wettbüros auf Platz 4, Schweiz auf Platz 23

Michel Imhof Teamlead People

Jetzt ist klar, mit welchen Liedern Mitte Mai am Eurovision Song Contest (ESC) in Basel um den Sieg gesungen wird. Am Samstagabend stellte die französische Sängerin Louane (28) als letzter der 37 Acts ihren Titel vor. Er heisst «Maman» und ist eine Hommage an ihre 2014 an Krebs verstorbene Mutter. Der Song wurde vom französischen TV intern ausgewählt.

1:50 Premiere vor 80'000 Zuschauern: Frankreich schickt Louane mit «Maman» an den ESC

Für die Präsentation des Songs wurden keine Kosten und Mühen gescheut: Vorgestellt wurde der Titel während der Halbzeit des Rugby-Spiels Frankreich gegen Schottland im Pariser Stade de France vor 80'000 Menschen.

«Das Abenteuer beginnt. Ich bin bereit für euch, für meine Tochter und für meine Mutter», sagte die Mutter eines fünfjährigen Mädchens vor dem Auftritt in einem eingespielten Clip. Danach präsentierte sie auf einer zwölf Meter hohen Plattform eine emotionale Ballade, die den gemeinsamen Ehrgeiz mit ihrer Mama thematisiert. «Es war ein Traum von ihr, der sehr, sehr schnell zu einem meiner Träume geworden ist. Und tatsächlich ist das ein Moment, der für mich sehr wichtig und sehr prägend sein wird», sagt sie gegenüber RTL Frankreich über ihre ESC-Reise. Mit einem Sieg von Louane könnte also eine Woche nach dem eigentlichen Muttertag in Mai noch ein Zweiter folgen.

Louane ist in Frankreich bereits ein Star

Mit Louane schickt Frankreich eine bereits etablierte Künstlerin ins Eurovision-Rennen. Die Sängerin wurde als 16-Jährige im Format «The Voice» bekannt. Ihr Schicksal mit dem frühen Tod ihrer Eltern, als eines von sechs Geschwistern, bewegte die Nation. Ihre Debütsingle «Avenir» schaffte es in Frankreich auf Platz 1 der Hitparade, in Deutschland auf Platz 3. Das 2017 erschienene zweite Album «Louane» erreichte in der Schweiz Platz 4 der Charts – ihre höchste Platzierung hierzulande.

Schon vor der Präsentation von Louanes Lied wurden Frankreich hohe Siegeschancen zugeschrieben. Bei den Wettbüros lag der Beitrag auf dem vierten Platz. Und auch nach der Songpremiere hat sich daran nichts verändert. Damit zählt Louane weiterhin zum Favoritenkreis für Basel.

Schweden führen Wettquoten an

Mit der letzten Songpremiere macht ein Blick auf die Wettquoten durchaus Sinn: Grösste Chancen haben demnach die Schweden, die heuer von der finnlandschwedischen Humorgruppe KAJ und dem Sauna-Partysong «Bara bada bastu» vertreten werden. Danach folgt der Beitrag aus Österreich, die von Operngesang inspirierte Ballade «Wasted Love» des Sängers JJ (23). Zwischen Österreich und Frankreich platziert sich Israel, das von Yuval Raphael (24) und der Ballade «New Day Will Rise» vertreten wird. Raphael ist eine Überlebende des Nova-Festivals, das am 7. Oktober 2023 Opfer des Terroranschlags der Hamas wurde.

Wenig Freude dürfte die Schweizer Delegation beim Blick auf die Wettquoten haben. Der Titel «Voyage» von Zoë Më (24) rangiert dort auf dem ernüchternden 23. Platz. Allerdings werden nach Probenbeginn in Basel und Bekanntwerden der Inszenierungen ohnehin die Karten neu gemischt.

2:58 Premiere von «Voyage»: Das ist der Schweizer Beitrag für den Heim-ESC