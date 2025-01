Nemo holte mit «The Code» den Eurovision Song Contest in die Schweiz. Wer kämpft am 13. bis 17. Mai in Basel um die Musik-Krone? Hier findet ihr alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom ESC in Basel.

Sie treten am ESC 2025 in der Schweiz an

1/4 Dank Nemo findet der Eurovision Song Contest in Basel statt. Foto: SRF/Corinne Cumming/EBU

Auf einen Blick Vom 13. bis 17. Mai findet in Basel der Eurovision Song Contest statt

Bislang haben zwei Länder ihre Kandidaten bekanntgegeben

Albanien: Shkodra Elektronike mit «Zjerm»

Die Musiker Kolë Laca und Beatriçe Gjergji bilden das Musik-Duo Shkodra Elektronike. Mit dem Song «Zjerm» (auf Deutsch: Es tut mir leid) wollen sie den ESC-Sieg nach Albanien holen. Laca und Gjergji sind beide in der albanischen Stadt Shkodra geboren, aufgewachsen sind sie aber in Italien. Auch darum beschreiben sie ihren Musikstil als «Post-Immigrant-Pop» – sie mischen traditionelle albanische Musik mit elektronischen Beats und Klängen.

Montenegro: Nina Žižić mit «Dobrodošli»

Die 39-jährige Nina Žižić trat schon einmal am ESC für ihr Land Montenegro an. 2013 wollte sie zusammen mit Who See und dem Song «Igranka» brillieren, schaffte es aber nicht ins Finale. Mit «Dobrodošli» (auf Deutsch: Wilkommen) soll es nun besser werden. Dass Žižić am ESC in der Schweiz antritt, hat mit etwas Glück zu tun, denn am Vorentscheid belegte sie nur Platz zwei und rückte nach, nachdem die Band NeonoeN zurücktreten musste.

Weiter Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind derzeit noch nicht bekannt. Alle Updates findet ihr immer an dieser Stelle.