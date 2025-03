Wer ist Zoë Më?

Am Mittwoch wurde durch Blick-Recherchen bereits vorab bekannt, dass die Freiburger Sängerin Zoë Më die Schweiz am diesjährigen Heim-ESC in Basel vertreten wird.

Zoë Alina Kressler, wie Zoë Më bürgerlich heisst, wurde im Juli 2024 von Radio SRF 3 zum «Best Talent» gekürt; sie hat sich mit verträumter Poesie-Popmusik einen Namen gemacht. Ihre Musik schreibt sie selbst, seitdem sie zwölf Jahre alt ist, ihr Markenzeichen ist die Zweisprachigkeit ihrer Liedtexte. Zoë Më singt sowohl auf Französisch als auch auf Deutsch.

Diese Internationalität spiegelt sich auch in ihrem Lebenslauf: Zoë Mës Eltern stammen aus ihrem Geburtsort Basel, in jungen Jahren wuchs sie in Deutschland auf. Seitdem sie neun Jahre alt ist, wohnt die ausgebildete Lehrerin in Freiburg FR.