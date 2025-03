1/5 Aus «Kant» wurde «Serving». Im Refrain sang Miriana Conte von einer «Serving Kant» – das vermeintliche englische Fluchwort musste raus. Foto: Instagram/eurovision_malta

Darum gehts Maltesischer ESC-Song umbenannt: «Kant» aus Titel entfernt

Schweizer Komponist Benjamin Schmid arbeitete am ursprünglichen Song mit

Evelyne Rollason Redaktorin People

Es sollte ein lustiges Wortspiel sein, das der maltesischen Delegation für den Eurovision Song Contest in Basel zum Verhängnis wurde. «Kant» hiess das Lied, mit dem Miriana Conte (24) dieses Jahr am ESC in Basel punkten wollte. Weil «Kant» im Kontext des englischen Liedtextes (siehe Video oben) aber wie ein derbes Fluchwort klingt, wurde der Song vom ESC abgelehnt – die Tatsache, dass das Wort in maltesisch so viel wie Singen bedeute, half auch nicht.

Um 18 Uhr am Freitagabend veröffentlichte Malta für den ESC nun das neue, abgeänderte Lied, dass nun «Serving» heisst. Das vermeintliche Fluchwort, das Miriana Conte bei ESC-Fans schnell zum Liebling machte und für viele Lacher und Sympathien sorgte, ist rausgeschnitten.

Die neue Version des maltesischen ESC-Beitrags entstand unter Zeitdruck, wie Conte kürzlich auf Instagram bekanntgab. «Ich bin zwar schockiert und enttäuscht, zumal wir weniger als eine Woche Zeit haben, den Song einzureichen, aber ich verspreche euch eines: Die Show wird weitergehen – die Diva lässt sich nicht unterkriegen!», so die Sängerin.

Gemäss der maltesischen Newsseite «TVM» hat sich ein Mitglied der Europäischen Rundfunkunion (EBU) beim Aufsichtsgremium über die Songzeilen beschwert. Dabei handle es sich laut dem Bericht um die britische BBC.

Schweizer schrieb am Song mit

Am Song schrieb auch der Schweizer Komponist Benjamin Schmid (31) mit. Noch vor dem Entscheid der Streichung von «Kant» aus dem Liedtext sagte Schmid gegenüber Blick: «Wenn wir diese Passage streichen, ist der ganze Wortwitz weg».

Nicht der einzige zweideutige Liedtext

Nicht nur der maltesische Beitrag spielt mit der Zweideutigkeit. Der finnische Song von Erika Vikman (32) lautet «Ich komme» und spielt genau mit dieser Doppeldeutigkeit mit dem Orgasmus. Im australischen Beitrag «Milkshake Man» besingt Musiker Go-Jo (29) seine «Karamell-Banane» und dass er seine Milch unter die Leute bringen will.