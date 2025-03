Traditionell wird mit der Eröffnungszeremonie am Sonntagabend in die ESC-Woche gestartet. Dieses Jahr empfiehlt sich für die Acts bequemes Schuhwerk. Der türkisfarbene Teppich des ESC sorgt für einen Rekord – und einen Stadtspaziergang.

Droht ESC-Acts Start mit Mega-Spaziergang in Basel?

Droht ESC-Acts Start mit Mega-Spaziergang in Basel?

1/10 Die Co-Executive-Producer des ESC 2025, Moritz Stadler und Reto Peritz, präsentierten am «360° Entertainment»-Forum in Andermatt ihre Pläne für den Grossanlass. Foto: Gabriele Griessenboeck

Darum gehts ESC 2025 in Basel plant längsten türkisen Teppich für Eröffnungszeremonie

Eröffnungsevent führt an Basler Sehenswürdigkeiten vorbei, inklusive Mittlerer Rheinbrücke

37 teilnehmende Nationen werden für die Eröffnungszeremonie erwartet Die Blick KI ist noch am lernen und kann Fehler machen. Fragen zum Sport und Wetter können noch nicht beantwortet werden. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Michel Imhof Teamlead People

Eigentlich wollten die Organisatoren des diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) erst am 14. April 2025 die ganzen Details zur Eröffnungszeremonie vom 11. Mai 2025 veröffentlichen. Doch die Teilnehmer des diesjährigen «360° Entertainment»-Forums in Andermatt UR konnten schon jetzt einen kleinen Einblick in die Planung des Anlasses bekommen.

Bereits zuvor war beim Event in der Messe Basel der längste türkisfarbene Teppich der Geschichte angekündigt worden. Und die ersten Bilder zeigen: Dieser könnte einen Mega-Spaziergang für die ESC-Acts mit sich bringen.

Reto Peritz (51) und Moritz Stadler, die beiden Co-Executive-Produzenten des ESC 2025, stellten sich erst als Duo Moritz & Peritz vor und ernteten dafür Lacher. Danach präsentierten sie verschiedene Bilder und vor allem Haltestellen der Eröffnungszeremonie des ESC in Basel. «Auch dieser Anlass soll ein Fest für alle sein», hielt Stadler fest. Obwohl die Folien zum Anlass bereits parat waren, wurden sie schnell übersprungen, um der Medienorientierung vom 14. April 2025 nicht bereits jetzt zu viel vorwegzunehmen.

Auf den Folien zu sehen waren Visualisierungen von der Messe Basel, dem roten Rathaus und der Mittleren Rheinbrücke mit dem Teppich, über den die ESC-Acts schreiten sollen. «Wir konnten ja schlecht einen drei Kilometer langen Teppich kreisförmig um die Messe bauen», meinte Stadler anschliessend.

In der ganzen Stadt Basel wird ein Fest um den Eurovision Song Contest gefeiert.

Lange Distanz für die 37 Acts

Wie die Acts von Ort zu Ort kommen, war an der Präsentation nicht ersichtlich. Falls die Strecke – die ohne Zweifel an vielen Sehenswürdigkeiten Basels vorbeiführt – zu Fuss zurückgelegt werden muss, empfiehlt es sich, die Absätze im Schrank zu lassen und auf gutes Schuhwerk zu setzen. Gut möglich aber, dass die Acts der 37 Teilnehmernationen auch einen Teil mit einem Gefährt hinter sich bringen.

Ziel dürfte die Messe Basel sein, da schon früh angekündigt wurde, dort den Eröffnungsevent auszutragen. Ein Livestream der Veranstaltung wird – genau wie die Auslosung der Semifinals – in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Graubünden in die Welt übertragen.

Während in Basel ein Rekord mit dem Eröffnungsevent geplant wird, war der Anlass in Malmö im letzten Jahr aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen klein gehalten. Die Öffentlichkeit erhielt keinen Zugang. Anders war dies in Liverpool 2023: Dort gab es auch ein Kontingent für Fans, um den ESC-Stars ganz nah zu sein.

Eine Eröffnungszeremonie gibt es, seit der ESC 2009 in Moskau stattfand. Seit 2021 ist der Teppich türkisfarben.