Victoria Swarovski wird Hazel Bruggers Nachfolgerin

Die Moderatorin tauscht im Mai das «Let's Dance»-Parkett gegen die grosse ESC-Bühne. Unterstützt wird sie bei der Moderation von Schauspieler Michael Ostrowski. Die beiden müssen die grossen Fussstapfen von Hazel Brugger und Sandra Studer füllen.

16'000 Zuschauer werden in der Wiener Stadthalle erwartet

Es sind grosse Fussstapfen, die Victoria Swarovski (32) in diesem Jahr füllen muss: Vergangenes Jahr wurden vor allem Sandra Studer (56) und Hazel Brugger (32) international für ihre Moderation des Eurovision Song Contest in Basel gefeiert. Ihr Song «Made in Switzerland» ging viral. Kann man das noch toppen?

Victoria Swarovski möchte es in diesem Jahr versuchen, und so liess der ORF am Donnerstagmorgen verkünden, dass die gebürtige Österreicherin mit dem grossen Namen den diesjährigen ESC in Wien moderieren wird.

Gemischte Moderation

Michael Ostrowski (53) wird Victoria Swarovski auf der Bühne zur Seite stehen, womit die Moderation komplett ist. 2015 setzte der ESC in Wien noch auf vier Moderatoren, nämlich Arabella Kiesbauer, Mirjam Weichselbraun, Alice Tumler und Conchita Wurst.

Wie vielfältig die 32-jährige Tirolerin ist, hat sie in den vergangenen Jahren immer wieder unter Beweis gestellt. Ob als Pop-Sängerin, Moderatorin diverser Shows, Model oder Jury-Mitglied bei «Das Supertalent» – es wirkt beinahe so, als gäbe es nichts, was Victoria Swarovski nicht könne.

Ihr Kollege Ostrowski ist hierzulande wohl weniger bekannt. Er ist Schauspieler, Drehbuchautor und Moderator. Dass ein Moderationsduo mit einem gewissen Altersunterschied wunderbar funktionieren kann, machte das Schweizer Team im vergangenen Jahr deutlich. Der ORF setzt aber im Vergleich zur Schweiz auf eine geschlechtlich gemischte Moderation.

Am 16. Mai wird der Eurovision Song Contest live aus der Wiener Stadthalle übertragen. Vor Ort werden rund 16'000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet – und wie in jedem Jahr Millionen vor dem Fernseher daheim.