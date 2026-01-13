Conchita Wurst zieht sich vom Eurovision Song Contest zurück

Tom Neuwirth sang sich 2014 als Conchita Wurst zum ESC-Sieg. Danach blieb er Teil des Wettbewerbs. Jetzt lässt er diese Zeit hinter sich. «Ich ziehe mich fortan aus dem Eurovision-Kontext zurück», gibt er auf Instagram bekannt.

Tom Neuwirth, besser bekannt als Conchita Wurst (37), wurde durch seinen Sieg beim Eurovision Song Contest 2014 mit dem Song «Rise like a Phoenix» schlagartig berühmt. Seither ist Conchita Wurst eine feste Grösse in der Welt des ESC.

In diesem Jahr wird der Gesangswettbewerb in Wien stattfinden, dank des fulminanten Sieges von Sänger JJ im letzten Jahr in Basel. Doch statt sich in die Vorbereitungen zu stürzen, distanziert sich Conchita Wurst plötzlich vom Eurovision Song Contest.

ESC ohne Conchita Wurst

«Ich ziehe mich fortan aus dem Eurovision-Kontext zurück», benennt Tom Neuwirth seine Entscheidung in einem Instagram-Post. Der Wettbewerb habe sein «Leben geprägt», schreibt Neuwirth in einem Instagram-Beitrag. «Er war Bühne, Zuhause, Sprungbrett und ein Kapitel, für das ich zutiefst dankbar bin.» Als Künstler schwinge Veränderung jedoch immer mit.

Zukünftig wolle sich Neuwirth auf andere Projekte fokussieren und Raum für Neues schaffen. Doch er betont auch: «Die Verbindung zum ESC bleibt - als Teil meiner Geschichte, nicht als Ort meiner nächsten Schritte.» Zu dieser Entscheidung werde er sich nicht weiter äussern, heisst es.

Conchita Wurst wurde zur ESC-Ikone

Neuwirth wurde 2014 mit dem Song «Rise Like A Phoenix» zur ESC-Ikone und holte den Sieg für Österreich – eine Leistung, die zuvor nur Udo Jürgens (1934–2014) gelungen war. Mit seiner Kunstfigur Conchita Wurst blieb er dem Wettbewerb über Jahre verbunden: 2015 eröffnete er das Finale in Wien mit «Building Bridges». 2024 suchte er in der deutschen Sendung «Ich will zum ESC!» gemeinsam mit Rea Garvey nach Talenten. 2025 war er Teil der Jury des deutschen Vorentscheids. Tom Neuwirth betont, dass es sich um eine persönliche Entscheidung handle und er sich nicht weiter dazu äussern wolle.