Der Eurovision Song Contest 2026 in Wien verzeichnet die geringste Teilnehmerzahl seit 23 Jahren. Trotz Rückkehr von Bulgarien, Rumänien und Moldau werden nur 35 Nationen antreten.

Das sind die definitiven Teilnehmer vom ESC 2026

Darum gehts ESC 2026 in Wien mit weniger Teilnehmern als erwartet

Drei Länder kehren zurück: Bulgarien, Rumänien und Moldau

35 Nationen nehmen teil, 15 pro Halbfinale am 12. und 14. Mai Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

«Wir werben für den 70. Song Contest mit möglichst vielen Mitgliedsländern. Und ich bin optimistisch, dass wir eine Rekordzahl an Teilnehmerländern haben werden», sagte ORF-Generaldirektor Roland Weissmann (57) Mitte November als er an einer Pressekonferenz über die Planungen für den Eurovision Song Contest (ESC) 2026 in Wien informierte. Da hat er zu hoch gepokert. Statt einer Rekordzahl werden an der Jubiläumsveranstaltung so wenige Länder teilnehmen wie seit 23 Jahren nicht mehr – vor der Einführung des Halbfinales.

Nachdem die Anmeldefrist für die nächstjährige Ausgabe des grössten Musikwettbewerbs der Welt abgelaufen ist, veröffentlichte die EBU am Montag die Liste mit den teilnehmenden Rundfunkanstalten. Wie von den entsprechenden Sendern angekündigt, sind die Niederlande, Spanien, Slowenien, Irland und Island nicht am ESC 2026 vertreten. Damit gibt es in Wien nur eine Big 4, die neben dem Austragungsland direkt fürs Finale gesetzt ist. Die Big 4 sind die grössten Geldgeber des Wettbewerbs: Deutschland, Grossbritannien, Frankreich und Italien.

Drei Nationen kehren zurück

Teilnehmen am ESC 2026 werden folgende Rundfunkanstalten und Nationen:

RTSH (Albanien)

AMPTV (Armenien)

SBS (Australien)

ORF (Österreich)

İctimai (Aserbaidschan)

RTBF (Belgien)

BNT (Bulgarien)

HRT (Kroatien)

CyBC (Zypern)

ČT (Tschechien)

DR (Dänemark)

ERR (Estland)

YLE (Finnland)

FT (Frankreich)

GPB (Georgien)

ARD/SWR (Deutschland)

ERT (Griechenland)

KAN (Israel)

RAI (Italien)

LSM (Lettland)

LRT (Litauen)

RTL (Luxemburg)

PBS (Malta)

TRM (Moldau)

RTCG (Montenegro)

TVR (Rumänien)

NRK (Norwegen)

TVP (Polen)

RTP (Portugal)

SMRTV (San Marino)

RTS (Serbien)

SVT (Schweden)

SRG SSR (Schweiz)

Suspilne (Ukraine)

BBC (Vereinigtes Königreich)

Dank den drei Rückkehr-Nationen Bulgarien, Rumänien und Moldau nehmen 35 Nationen am ESC teil. Damit werden neben den gesetzten Ländern pro Halbfinale 15 Nationen antreten. Wer in welchem Halbfinale startet, wird am 12. Januar 2026 in Wien ausgelost. Bis Mitte März haben die Nationen nun Zeit, ihre Beiträge auszuwählen. SRF will Anfang März den Schweizer Beitrag für den ESC 2026 präsentieren.

Die Halbfinale vom Eurovision Song Contest werden am 12. und 14. Mai 2026 aus der Wiener Stadthalle in die Welt gesendet. Am 16. Mai 2026 steigt dann das grosse Finale.