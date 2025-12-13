Nach Nemo kündigt nun auch der ESC-Sieger von 1994 an, seine Trophäe aus Protest gegen die Teilnahme Israels im nächsten Jahr zurückzugeben. Nemo hat ihm bereits Dank für seine Unterstützung ausgesprochen.

Der Protest gegen Israels Teilnahme am Eurovision Song Contest im nächsten Jahr zieht weite Kreise. Nachdem Nemo (26) nun verkündet hat, die ESC-Trophäe von 2024 aus Protest gegen die Teilnahme Israels zurückzugeben, schloss sich heute ein weiterer ESC-Sieger an. Es ist der irische Sänger Charlie McGettigan (75), der 1994 zusammen mit Paul Harrington (65) mit dem Song «Rock’n’Roll Kids» antrat.

McGettigan plane nun ebenfalls, seine Siegertrophäe an die European Broadcasting Union (EBU) in Genf zurückzuschicken. Das erklärt er auf der Plattform X in einem Video. «Letzte Nacht, kurz bevor ich schlafen ging, erhielt ich eine Instagram-Nachricht von Nemo. Nemo erklärte, seine Trophäe aus Protest gegen die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest 2026 an die EBU zurückgeben zu wollen.»

«Danke für diese Menschlichkeit»

Nemo habe auf McGettigan einen sehr aufrichtigen und intelligenten Eindruck gemacht und habe die Situation sehr eindrücklich geschildert. «Zur Unterstützung von Nemo möchte ich meine Trophäe an die EBU zurückgeben», so der irische Sänger. In den Kommentaren wird McGettigan dafür gefeiert: «Danke für Ihre Menschlichkeit», heisst es dort unter anderem. Und: «Aus gutem Grund der beste irische Sieger.»

McGettigans Plan hat nur einen kleinen Haken – der Sänger findet seine Trophäe nicht mehr. «Unser Sieg war 1994 und ich kann die Trophäe, die wir damals bekommen haben, nirgendwo ausfindig machen.» Falls er sie aber doch wiederfände, würde er sie zurückgeben. Bis dahin bleibt die Tat wohl nur symbolisch.

Nemos reagiert

Nemo hat McGettigans Video bereits gesehen und sich in einer Instagram-Story dafür bedankt: «Hey Charlie. Danke, dass du darüber sprichst. Und für deine netten Worte. Ich hoffe, du findest deine Trophäe und kannst sie zurückschicken.»

Nemo hat geäussert, dass der ESC-Pokal gefühlt «nicht mehr in mein Regal» gehöre. «Wenn die Werte, die wir auf der Bühne feiern, nicht ausserhalb der Bühne gelebt werden, dann verlieren auch die schönsten Songs ihre Bedeutung.» Die Tatsache, dass ganze Länder den nächsten Eurovision Song Contest boykottieren werden, soll Nemo zufolge ein klares Zeichen sein, dass etwas falsch läuft.