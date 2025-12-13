Bernarda Brunovic verlor bei «The Voice of Germany» gegen Anne Mosters aus dem Team von Nico. Gegenüber Blick verrät die blinde Sängerin, dass sie für die Schweiz zum ESC nach Wien reisen will.

Fynn Müller People-Redaktor

Kurz nach Mitternacht platzt für Zürcherin Bernarda Brunovic (32) der Traum vom «The Voice of Germany»-Titel. Trotz viel Lob und einer phänomenalen Performance ihres selbst komponierten Liedes «The Rain» muss sich die Schweizerin mit dem vierten Rang zufriedengeben. Der Sieg geht an Anne Mosters (20) aus dem Team von Nico Santos (32).

Am Tag darauf erreicht Blick die Zürcher Sängerin. Sie ist noch immer überwältigt vom Finale. «Es war eine grandiose Show. Ich habe mich extrem gefreut, meinen Song in so einem coolen Arrangement performen zu dürfen», sagt Brunovic.

Besonders wertvoll seien für sie die Erlebnisse hinter den Kulissen gewesen: «Ich nehme viele, viele Kontakte und extrem gute Erfahrungen mit. Mit Michi und Smudo werde ich definitiv in Kontakt bleiben – mit den anderen Coaches auch.»

Schweizerin verkündet ESC-Hammer

Dass es für den Sieg nicht gereicht hat, sei schade. Bernarda Brunovic, die seit ihrer Geburt blind ist, betont aber, dass für sie der Weg in der Musikindustrie gerade erst angefangen habe. Sie will die grosse TV-Bühne in Deutschland als Sprungbrett nutzen. «Wir haben extrem viele Anfragen. Jetzt müssen wir erst einmal nach Hause kommen und sortieren, einordnen, was kommt.»

Dann lässt Brunovic gegenüber Blick eine Bombe platzen: Sie will für ihr Land zum Eurovision Song Contest 2026 nach Wien fahren. «Falls die Schweiz mich für den ESC haben möchte – einen Song hätte ich effektiv schon in der Schublade.» Ob wir Bernarda Brunovic also schon bald beim ESC werden?

Ihr Weg ins «The Voice»-Finale

Seit der ersten Runde hinterliess die Zürcherin in der TV-Sendung einen bleibenden Eindruck. In den Blind Auditions drehten sich alle für sie um. Es folgten spektakuläre Auftritte in den Battles, den Teamfights und im Halbfinale.

2018 war für Brunovic im Halbfinale Schluss. Sieben Jahre später schafft sie es bis ins Finale. Der letzte und bisher einzige Schweizer Sieg ist fünf Jahre her. 2020 hat die Thurgauerin Paula Dalla Corte (24) die Show gewonnen.