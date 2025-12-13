Zürcherin Bernarda Brunovic landet bei «The Voice of Germany» 2025 auf dem vierten Rang. Der Sieg geht an das Talent aus Team Nico Santos.

Fynn Müller People-Redaktor

Bis zum Schluss muss Bernarda Brunovic (32) zittern. Kurz nach Mitternacht platzt für die Zürcher Sängerin der Traum vom «The Voice of Germany»-Titel. Brunovic belegt in der deutschen Musikshow den vierten Rang. Anne Mosters aus Team Nico Santos (32) gewinnt – haarscharf vor Max Pesé aus Team Rea Garvey (52).

Bernarda Brunovic, die seit ihrer Geburt blind ist, startet mit ihrem eigenen Song «The Rain» in die Sendung – und liefert richtig ab. Einmal mehr wird die Schweizerin von der Jury in den höchsten Tönen gelobt. «Ich zittere am ganzen Körper», sagt Brunovic und bedankt sich für den Applaus im Studio.

Die zweite Performance von Brunovic ist zusammen mit ihren Coaches Michi & Smudo (beide 58). Zu dritt singen sie ein Medley aus den Liedern «Wie weit» der Fantastischen Vier und «I Want You Back» von The Jackson 5.

Beim dritten Auftritt performen alle Finalisten zusammen mit Musiker Michael Patrick Kelly (48). Für Brunovic ist es ein Wiedersehen. Bereits 2018 nahm die Schweizerin bei «The Voice of Germany» teil, damals im Team von Patrick Kelly.

Ihre Reise bei «The Voice»

Seit der ersten Runde hinterliess die Zürcherin einen bleibenden Eindruck. In den Blind Auditions drehten sich alle für sie um. Es folgten spektakuläre Auftritte in den Battles, den Teamfights und im Halbfinale.

2018 war für Brunovic im Halbfinale Schluss. Sieben Jahre später schafft sie es bis ins Finale. Der letzte und bisher einzige Schweizer Sieg ist fünf Jahre her. 2020 hat die Thurgauerin Paula Dalla Corte (24) die Show gewonnen.

