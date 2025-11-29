Die Zugerin Denia Weber verpasst den Einzug ins Halbfinale von «The Voice of Germany» nur haarscharf. Ihr Coach löst zwei Joker für sie ein – am Ende muss sie die Show trotzdem verlassen.

Darum gehts Denia Weber scheidet bei «The Voice of Germany» aus

Ihr Coach Shirin David setzt zwei Joker für Denia Weber ein

100 ehemalige Kandidaten entscheiden über Weiterkommen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fynn Müller People-Redaktor

Die aktuelle Folge von «The Voice of Germany» ist an Spannung kaum zu übertreffen. Die dritte und letzte Runde der Teamfights stehen an und Coach Shirin David (30) schickt als Erstes die Zugerin Denia Weber (23) ins Rennen.

Die Teamfights laufen wie folgt ab: Talents aus verschiedenen Teams treten mit je einem Song gegeneinander an. Eine Jury aus 100 ehemaligen «The Voice»-Talenten entscheidet, wer sich im direkten Duell durchsetzt und auf einem der vier Hot Seats Platz nehmen darf. Wer bis zum Schluss dort sitzt, steht im Halbfinale.

Weil Denia Weber mit dem Song «The Wizard And I» aus dem Film «Wicked» als zweite Kandidatin dran ist, kann sie sich nach dem Auftritt ganz entspannt auf einen der drei freien Hot-Seats setzen. Dann beginnt für die Zugerin das grosse Zittern. Zehn Leute sind nach ihr an der Reihe, zwei davon aus Team Shirin David, gegen die sie nicht antreten kann.

Shirin David setzt zwei Joker für die Schweizerin

Während der Sendung wird Weber gleich dreimal herausgefordert. Weil Shirin David sie unbedingt mit ins Halbfinale nehmen will, nutzt sie bei zwei von drei Duellen einen Joker. Zur Erklärung: Die Coaches konnten sich in der Runde zuvor mit dem «Battle of the Night» Joker erspielen, die sie den Teamfights einsetzen können. Shirin David hat zwei Joker – und setzt beide für Denia Weber!

Dann das. Kurz vor Ende der Show wird die Schweizerin ein drittes Mal herausgefordert. Von Anne Mosters (19) aus dem Team Nico Santos (32). Die 19-Jährige singt die Ballade «Human» von Christina Perri (39) und sorgt für einen Gänsehautmoment im Studio. Nico Santos bricht während des Auftritts komplett in Tränen aus. Auch die anderen Coaches müssen sich eingestehen: Das war eine Ausnahme-Performance.

Also kommt es so, wie es kommen muss: Die 100 ehemaligen Kandidatinnen und Kandidaten entscheiden sich für Anne Mosters und die Zugerin muss die Show kurz vor dem Einzug ins Halbfinale verlassen. Mit der Zürcherin Bernarda Brunovic (32) ist damit nur noch eine Schweizerin im Rennen um den Titel.

Das Halbfinale von «The Voice of Germany» mit Bernarda Brunovic läuft am Freitag, 5. Dezember 2025 um 20.15 Uhr auf Sat 1.