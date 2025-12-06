Blinde Schweizerin steht im «The Voice»-Finale

Bernarda Brunovic hat es geschafft: Die Zürcherin steht bei «The Voice of Germany» im grossen Finale. Nächste Woche kämpft die blinde Sängerin um den Sieg.

Darum gehts Bernarda Brunovic singt sich ins Finale von «The Voice of Germany»

Coaches und Moderator loben ihre vielseitige und herzliche Performance

Brunovic erreichte bereits 2018 das Halbfinale der Show Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fynn Müller People-Redaktor

Die Reise für Bernarda Brunovic (32) geht weiter! Die Schweizerin singt sich am Freitagabend ins Finale von «The Voice of Germany». Die Zürcherin singt den Bond-Song «Writing's On The Wall» von Sam Smith (33) und sorgt damit für Standing Ovations im Studio.

«Bernarda ist eine Veredelung für diese Show. Und das hat sie heute einmal mehr bewiesen», schwärmt Moderator Thore Schölermann (41) nach dem Auftritt. Ihre Coaches Michi & Smudo (beide 57) schliessen sich den Lobeshymnen an. «Eine Wunder-Sängerin», ist sich Smudo sicher.

Michi Beck beeindrucke vor allem, dass die «Soul-Queen» jeder Performance ihren eigenen Anstrich verpasse. «Es ist unfassbar, wie vielseitig Bernarda ist.» Auch Nico Santos (32) muss sich eingestehen, dass die Schweizerin etwas Besonderes in die Show bringe. «Du machst Musik und du singst mit vollem, vollem Herzen und das hört man in allem, allem raus. Du strahlst heller als jedes Licht.»

Brunovic wird früh erlöst

In den Teamfights entschieden 100 ehemalige «The Voice»-Talente über das Weiterkommen der Kandidatinnen und Kandidaten. Im Halbfinale entscheiden die Zuschauer. Und offensichtlich sind auch die von der Zürcherin überzeugt. Brunovic ist eine der Ersten, die erlöst wird und sich über den Einzug ins Finale freuen darf.

Bereits 2018 erreichte Bernarda Brunovic, die seit ihrer Geburt blind ist, bei «The Voice of Germany» im Team von Michael Patrick Kelly (47) das Halbfinale. Damals war dort Schluss. Dieses Jahr hat es mit dem Einzug ins grosse Finale geklappt. Jetzt will die Zürcherin den Titel unbedingt in die Schweiz holen.

Das Finale von «The Voice of Germany» mit der Schweizerin Bernarda Brunovic läuft am Freitag, 12. Dezember 2025, um 20.15 Uhr auf ProSieben.



