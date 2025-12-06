DE
FR
Abonnieren
Das war der Auftritt von Bernarda Brunovic
0:30
Zürcherin begeistert:Das war der Auftritt von Bernarda Brunovic

«Wunder-Sängerin!»
Blinde Schweizerin steht im «The Voice»-Finale

Bernarda Brunovic hat es geschafft: Die Zürcherin steht bei «The Voice of Germany» im grossen Finale. Nächste Woche kämpft die blinde Sängerin um den Sieg.
Publiziert: vor 41 Minuten
|
Aktualisiert: vor 14 Minuten
Kommentieren
1/6
Steht im «The Voice»-Finale: Bernarda Brunovic.
Foto: Joyn/Thevoiceofgermany

Darum gehts

  • Bernarda Brunovic singt sich ins Finale von «The Voice of Germany»
  • Coaches und Moderator loben ihre vielseitige und herzliche Performance
  • Brunovic erreichte bereits 2018 das Halbfinale der Show
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
JouSchu_Mueller_Fynn.jpg
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Die Reise für Bernarda Brunovic (32) geht weiter! Die Schweizerin singt sich am Freitagabend ins Finale von «The Voice of Germany». Die Zürcherin singt den Bond-Song «Writing's On The Wall» von Sam Smith (33) und sorgt damit für Standing Ovations im Studio. 

«Bernarda ist eine Veredelung für diese Show. Und das hat sie heute einmal mehr bewiesen», schwärmt Moderator Thore Schölermann (41) nach dem Auftritt. Ihre Coaches Michi & Smudo (beide 57) schliessen sich den Lobeshymnen an. «Eine Wunder-Sängerin», ist sich Smudo sicher.

Michi Beck beeindrucke vor allem, dass die «Soul-Queen» jeder Performance ihren eigenen Anstrich verpasse. «Es ist unfassbar, wie vielseitig Bernarda ist.» Auch Nico Santos (32) muss sich eingestehen, dass die Schweizerin etwas Besonderes in die Show bringe. «Du machst Musik und du singst mit vollem, vollem Herzen und das hört man in allem, allem raus. Du strahlst heller als jedes Licht.» 

Mehr zu «The Voice»
Herzschlagfinale für Schweizerin bei «The Voice»
Mit Video
Zugerin muss lange zittern
Herzschlagfinale für Schweizerin bei «The Voice»
Blinde Schweizerin Bernarda steht im «The Voice»-Halbfinale
Mit Video
«Ein Ausnahmetalent!»
Blinde Schweizerin steht im «The Voice»-Halbfinale
Blinde Schweizerin lässt «The Voice»-Jury verstummen
Mit Video
«Explosion der Gefühle»
Blinde Schweizerin lässt «The Voice»-Jury verstummen
Schweizerinnen stellen bei «The Voice» alle in den Schatten
«Krasseste Performance jemals»
Schweizerinnen stellen bei «The Voice» alle in den Schatten

Brunovic wird früh erlöst

In den Teamfights entschieden 100 ehemalige «The Voice»-Talente über das Weiterkommen der Kandidatinnen und Kandidaten. Im Halbfinale entscheiden die Zuschauer. Und offensichtlich sind auch die von der Zürcherin überzeugt. Brunovic ist eine der Ersten, die erlöst wird und sich über den Einzug ins Finale freuen darf. 

Bereits 2018 erreichte Bernarda Brunovic, die seit ihrer Geburt blind ist, bei «The Voice of Germany» im Team von Michael Patrick Kelly (47) das Halbfinale. Damals war dort Schluss. Dieses Jahr hat es mit dem Einzug ins grosse Finale geklappt. Jetzt will die Zürcherin den Titel unbedingt in die Schweiz holen.

Das Finale von «The Voice of Germany» mit der Schweizerin Bernarda Brunovic läuft am Freitag, 12. Dezember 2025, um 20.15 Uhr auf ProSieben. 


Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen