DE
FR
Abonnieren
Das war der Auftritt von Bernarda Brunovic
0:30
Zürcherin begeistert:Das war der Auftritt von Bernarda Brunovic

Sie wollte 2026 für die Schweiz nach Wien
SRF erteilt Bernarda Brunovic eine Absage für den ESC

Die blinde Zürcherin Bernarda Brunovic, Viertplatzierte bei «The Voice of Germany», möchte die Schweiz beim ESC 2026 vertreten. Das SRF erteilt ihr jedoch eine Absage.
Publiziert: 20:36 Uhr
Kommentieren
1/5
Bernarda Brunovic will für die Schweiz zum ESC 2026 in Wien.
Foto: Joyn/Thevoiceofgermany

Darum gehts

  • SRF erteilt Bernarda Brunovic Absage für ESC 2026 in Wien
  • Bewerbungsfrist für ESC 2026 im August 2025 ausgelaufen
  • Delegationschef Yves Schifferle lädt Brunovic ein, für ESC 2027 einen Song einzureichen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_1114 (1).JPG
Michel ImhofTeamlead People

Am Freitagabend sang sich die blinde Zürcherin Bernarda Brunovic (32) im Finale von «The Voice of Germany» auf den vierten Platz. Am Tag nach dem grossen Auftirtt erklärte sie gegenüber Blick, für die Schweiz am ESC 2026 in Wien antreten zu wollen. Das SRF erteilt der Musikerin nun eine Absage. 

Mehr zu Bernarda Brunovic
Blinde Schweizerin steht im «The Voice»-Finale
Mit Video
«Wunder-Sängerin!»
Blinde Schweizerin steht im «The Voice»-Finale
Jetzt will Zürcherin Bernarda für die Schweiz zum ESC!
Nach «The Voice»-Aus
Zürcherin Bernarda Brunovic will für die Schweiz zum ESC!
Schweizerin verpasst Sieg bei «The Voice of Germany»
Krimi im Finale
Schweizerin verpasst Sieg bei «The Voice of Germany»
Herzschlagfinale für Schweizerin bei «The Voice»
Mit Video
Zugerin muss lange zittern
Herzschlagfinale für Schweizerin bei «The Voice»

«Bernarda Brunovic ist eine aussergewöhnliche Künstlerin, und wir freuen uns sehr über ihr klares Interesse, die Schweiz am Eurovision Song Contest zu vertreten», sagt Yves Schifferle (50), Chef der Schweizer ESC-Delegation, auf Anfrage von Blick. Sie könne sich aber jetzt nicht mehr für den nächstjährigen ESC ins Spiel bringen. «Die Songeinreichung für den Eurovision Song Contest 2026 erfolgt ausschliesslich über das offizielle Einreichungsverfahren von SRF. Solange ein Song nicht fristgerecht eingereicht wurde, kann er nicht geprüft werden.»

Bewerbungsfrist im August ausgelaufen

Musikschaffende waren eingeladen, vom 4. bis 25. August 2025 ihre Titel für den ESC 2026 beim SRF einzureichen. Seither werden sie in einem mehrstufigen Verfahren geprüft. «Das Selektionsverfahren für 2026 ist bereits im vollen Gange», so Schifferle. «Umso mehr würden wir uns freuen, wenn Bernarda Brunovic zu einem späteren Zeitpunkt – beispielsweise für den ESC 2027 – einen Song einreichen würde.»

Wer für die Schweiz am Eurovision Song Contest antritt, wird von SRF Anfang März verkündet. Bernarda Brunovic lässt sich von der SRF-Absage nicht unterkriegen. «Ich werde mich sehr sorgfältig mit passenden Songs vorbereiten, sobald die Anmeldung für den Eurovision Song Contest für die Schweiz wieder offen ist», sagt sie auf Anfrage von Blick. «Der Auswahlprozess ist anspruchsvoll, aber genau das motiviert mich. Immer wieder werde ich auf den ESC angesprochen, und ich kann mir gut vorstellen, dass daraus etwas entstehen könnte. Ich freue mich auf alles, was kommt. Und würde sehr gerne Schweiz auf dieser Bühne vertreten.»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen