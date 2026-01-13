Der Eurovision Song Contest in Wien ist ausverkauft. In Rekordzeit seien praktisch alle 90.000 Karten veräussert worden, teilte die Europäische Rundfunkunion (EBU) mit. So seien die Tickets für das Finale in 14 Minuten vergriffen gewesen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Für alle anderen Shows - in der ESC-Woche gehen samt jeweils zweier Auftritte vor den Live-Sendungen neun Shows über die Bühne - seien die Karten binnen einer Stunde weg gewesen.

Etwaige Restkarten - zum Beispiel, wenn Delegationen ihre Kontingente nicht vollständig abrufen - würden zu gegebener Zeit angeboten, hiess es.

«Die Resonanz war phänomenal», sagte ESC-Direktor Martin Green. Dass jede einzelne Show so schnell ausverkauft gewesen sei, erinnere eindrücklich daran, wofür der Eurovision Song Contest stehe - Freude, Zusammengehörigkeit und gemeinsame Erlebnisse in einer Zeit, in der dies wichtiger denn je erscheine.

«Es ist wunderbar, das zu sehen, und es motiviert uns umso mehr, eine wirklich besondere Show abzuliefern», sagte Michael Krön vom gastgebenden TV-Sender ORF.

Am 70. Eurovision Song Contest (ESC) nehmen insgesamt 35 Länder teil. Seit Montag stehen die jeweils 15 Teilnehmer der beiden Halbfinals fest. So wird im ersten Semifinale am 12. Mai der Song aus Israel unter anderem mit den Beiträgen von Künstlern und Künstlerinnen aus Griechenland, Belgien, Schweden und Kroatien um den Einzug ins Finale konkurrieren.

Deutschland, Frankreich, Italien, Grossbritannien sowie Gastgeber Österreich müssen sich nicht qualifizieren, sondern sind bereits fürs Finale gesetzt.