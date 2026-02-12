Mit Liedern wie «Moskau» und «Dschingis Khan» wurde er weltberühmt. Nun wurde bekannt, dass der Sänger der Band «Dschingis Khan», Wolfgang Heichel, tot ist. Der 75-Jährige wurde am 20. Januar 2026 leblos aufgefunden.

Darum gehts Wolfgang Heichel, Sänger von «Dschingis Khan», starb unerwartet am 20. Januar

Die mongolische Regierung ehrte ihn mit der «Medaille der Freundschaft»

1979 erreichte «Dschinghis Khan» Platz 4 beim Eurovision Song Contest in Israel

Sophie Ofer Redaktorin People

Er feierte mit der deutschen Popgruppe «Dschinghis Khan» zahlreiche musikalische Erfolge, angefangen beim Eurovision Song Contest 1979: Nun ist der Frontsänger der Band Wolfgang Heichel (†75) tot. Der Musiker wurde bereits am 20. Januar 2026 leblos in seinem Zuhause aufgefunden.

Über die Todesursache wurde zunächst nichts bekannt. Doch sein Tod sei unerwartet gewesen, wie das Management des Sängers mitteilte. Auf dem Instagram-Account des Sängers wurde die Nachricht über seinen Tod verbreitet.

«In seiner Musik lebt er weiter»

Dort heisst es: «Der Khan von Dschingis Khan hat ans Himmelstor geklopft und ist eingetreten. Doch in seiner Musik lebt er weiter.» Ausserdem sei er «unerwartet» zu Hause verstorben. Jenseits seiner grossen Karriere habe er sich mit seiner philanthropischen Arbeit leidenschaftlich «für die Benachteiligten dieser Welt» eingesetzt.

Heichel wurde 1979 mit seiner Band «Dschinghis Khan» weltbekannt. Der gleichnamige Song «Dschinghis Khan» schaffte im selben Jahr beim Eurovision Song Contest in Israel den vierten Platz für Deutschland – und landete auf Platz eins der israelischen Charts. Spätestens mit ihrem Nachfolge-Hit «Moskau» gelang der Band der internationale Durchbruch.

Heichel engagierte sich als Philanthrop und Kulturvermittler. Die mongolische Regierung ernannte ihn zum offiziellen Kulturbotschafter und verlieh ihm die «Medaille der Freundschaft» – die höchste Auszeichnung des Landes für ausländische Staatsbürger.