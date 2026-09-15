Nach dem emotionalen Abschied von «Immer wieder sonntags» gönnt sich Moderator Stefan Mross gemeinsam mit Partnerin Eva eine Auszeit in den Schweizer Alpen. Im Berner Oberland will der TV-Star den Ärger der vergangenen Wochen hinter sich lassen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nach überraschendem Aus von «Immer wieder sonntags» gönnt sich Stefan Mross eine Auszeit

Mit Partnerin Eva Luginger entspannt der Moderator im idyllischen Lauterbrunnental

Auf Instagram bedankt sich Mross bei seinen Fans für deren Unterstützung



Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Stefan Mross (50) hat turbulente Monate hinter sich: Erst stellt der Südwestrundfunk (SWR) überraschend die Kult-Sendung «Immer wieder sonntags» ein, bei der der Deutsche seit 2005 als Moderator vor der Kamera stand. Die Ankündigung des plötzlichen Aus erwischte nicht nur die vielen Fans, sondern auch Mross auf dem falschen Fuss: Es sei ein Schock gewesen, als er darüber informiert wurde, erzählte er. Später am Tag seien bei ihm einige Tränen geflossen.

Sein Frust gipfelte schliesslich in einer wütenden Rede bei einer Abschiedsfeier anlässlich der letzten Folge: Die dortigen Ansprachen von SWR-Intendant Kai Gniffke (65) und SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler (54) brachten den TV-Star offenbar an den Rand eines Ausrasters: «Das war wie eine Bestattungsrede», wetterte Mross, als er selbst zu Wort kam. Er sei von seinen Kollegen vorgeführt worden. Die Wuttirade beendete er schliesslich mit deutlichen Worten: «Da kann uns der Rest am A**** lecken!»

Turtelnd im Berner Oberland

Nach all dem Ärger ist für den Oberbayer nun Erholung angesagt – und die sucht er ausgerechnet in der Schweiz. Auf Instagram teilt der Moderator einen Schnappschuss mit seiner Partnerin Eva Luginger (38). Eng umschlungen posiert das Paar vor der idyllischen Bergkulisse des Lauterbrunnentals im Berner Oberland. «Wir entspannen erstmal ein paar Tage in den Bergen und geniessen die wunderschöne Natur!», schreibt der Showmaster dazu.

Ganz loslassen kann Mross seine langjährige Sendung aber offenbar noch nicht. Er richtet erneut dankende Worte an seine Fans: «Danke für eure lieben Nachrichten und wie sehr ihr ‹Immer wieder sonntags› ins Herz geschlossen habt!» Im Berner Oberland freut man sich über den prominenten Besuch: In der Kommentarspalte bedankt sich der Tourismus-Account von Lauterbrunnen beim Paar für den Abstecher.

Mross ist nicht der einzige deutsche Promi, den es jüngst zur Erholung in die Schweizer Berge gezogen hat. Anfang September reiste auch der «Bares für Rares»-Moderator Horst Lichter (64) gemeinsam mit Ehefrau Nada durch unser Land und teilte ein Foto vom spektakulären Ausblick über die Berner Hochalpen. Und auch Reality-TV-Sternchen Shania Geiss (22) gönnte sich mit einem unbekannten Begleiter in Crans-Montana VS eine Auszeit vom Jetset-Leben.