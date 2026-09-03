Horst Lichter geniesst mit Ehefrau Nada eine Auszeit. Die beiden feiern dieses Jahr ihren 17. Hochzeitstag und haben dafür ein ganz besonderes Reiseziel gewählt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Horst Lichter (64) geniesst mit Frau Nada die Schweizer Alpenluft

Fans erkennen den Furkapass auf 2429 m als Foto-Spot

Am 27. August feierte das Paar 28 Jahre Zusammensein

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Horst Lichter (64) geniesst die Schweizer Alpenluft. Der beliebte «Bares für Rares»-Moderator überraschte seine Fans auf Instagram mit einem Ferien-Schnappschuss an der Seite von Ehefrau Nada. Mit einem Strahlen im Gesicht posieren die beiden an einem der bekannten Foto-Spots der «Grand Tour of Switzerland». Doch wo genau steckt das Paar eigentlich? Dieses Rätsel stellt Lichter prompt seinen Followern.

Fans entlarven den Foto-Spot

Trotz abgeschnittenem Schild erkannten die Fans den Schauplatz sofort: Es ist der Furkapass auf stolzen 2429 Metern über Meer, der höchste Punkt der Route. Im Hintergrund lassen sich bereits die ikonischen Serpentinen erblicken. Dass es den leidenschaftlichen Töff- und Auto-Fan ausgerechnet auf diesen Pass zieht, dürfte kein Zufall sein. Der Pass hat Kultstatus: Hier wurde 1964 die legendäre Verfolgungsjagd im James-Bond-Klassiker «Goldfinger» gedreht, in der Sean Connery (1930–2020) Jagd auf Gerd Fröbe (1913–1988) machte. Hat sich Lichter etwa von Agent 007 inspirieren lassen?

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Der Schweiz-Trip hat aber wohl vor allem einen romantischen Hintergrund. Erst am 27. August stiess das Paar auf ein ganz besonderes Jubiläum an: Seit 28 Jahren gehen Horst und Nada Lichter gemeinsam durchs Leben, vor 17 Jahren gaben sie sich das Jawort. Nada ist die ehemalige Ehefrau von Lichters verstorbenem besten Freund. Seit 2009 ist sie Lichters dritte Ehefrau.

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Lange verweilte das Paar allerdings nicht in der Schweiz. Inzwischen zog es die Lichters weiter ins italienische Parma.

Lichter kennt die Schweiz bereits gut

Ganz neu ist die Schweiz für den TV-Star übrigens nicht: Zwischen 2010 und 2012 tourte Horst Lichter mit seinem kulinarischen Comedy-Programm «Kann denn Butter Sünde sein?» durch unser Land. Diesmal geniesst er die Schweiz aber ganz ohne Bühnenstress, sondern nur mit ganz viel Amore.