1/5 Halle Berry ist unterwegs – und landet in der Schweiz. Foto: Instagram/halleberry

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Glamour für den Kanton Luzern: Hollywood-Star Halle Berry (58) lässt in ihrer Instagram-Story durchblicken, dass sie ein paar schöne Stunden (oder Tage) in der Zentralschweiz verbringt.

Bei Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke lauscht die Amerikanerin den Klängen einer Pianistin auf der majestätischen Terrasse des Hotels Vitznauerhof in Vitznau LU – und postet danach ein Bild, auf dem sie ein Glas Rotwein mit Blick über den Vierwaldstättersee geniesst. Dazu schreibt sie: «Hallo, Schweiz!»

Berry ist mit Schweiz-Liebe nicht alleine

Was die Schauspielerin, die 2002 für ihre Rolle in «Monster's Ball» des Schweizer Regisseurs Marc Forster (55) einen Oscar gewann, in den Kanton Luzern bringt, ist nicht bekannt. Mit ihrer Liebe für unser Land ist sie aber bei Weitem nicht alleine: Stars wie Robbie Williams (51), Madonna (66) oder Chrissy Teigen (39) lassen regelmässig in der Schweiz die Seele baumeln.

Der Aufenthalt am Vierwaldstättersee kommt Berry übrigens – verhältnismässig – günstig zu stehen. Eine Nacht im historischen Vier-Sterne-Hotel gibt es schon ab rund 250, eine Suite kostet rund 900 Franken – die Preise beziehen sich allerdings auf die Nebensaison.