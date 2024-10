Halle Berrys zweite Ehe ging nach wenigen Jahren kläglich in die Brüche. Der angebliche Scheidungsgrund: Ihr Partner soll sie wegen seiner Sexsucht immer wieder betrogen haben. Jetzt äussert sich der Hollywood-Star zu den Gerüchten.

Halle Berry glaubt nicht an die Sexsucht ihres Ex-Mannes

Kurz zusammengefasst Halle Berry glaubt nicht an Eric Benéts angebliche Sexsucht

Berry und Benét heirateten 2001, trennten sich 2003

Eric Benét dementierte die Sexsucht-Gerüchte vehement

Berry war dreimal verheiratet, hat zwei Kinder

Ihre zweite Ehe ging Halle Berry mit dem RnB-Sänger Eric Benét ein. Die beiden waren nur kurz zusammen.

Aurelia Schmidt Redaktorin People

In den Nullerjahren verliebten sich Halle Berry (58) und Eric Benét (57) ineinander: Sie das sexy Bond-Girl, er der heisse R'n'B-Sänger – besser hätte es nicht passen können. 2001 hatten sich die beiden noch die ewige Liebe geschworen, dann ging ihre Beziehung nach nur zwei Jahren in die Brüche. Der Trennungsgrund: Der Musiker soll seine Ehefrau aufgrund seiner angeblichen Sexsucht ständig hintergangen und betrogen haben.

Eine Ausrede, die Halle Berry ihrem Ex auch nach über 20 Jahren nicht abnimmt. In Dax Shepards (49) Podcast «Armchair Expert» erinnert sich der Hollywood-Star an die Zeit zurück: «Ich hatte einen Ehemann, der behauptete, er sei sexsüchtig», beginnt sie. «Aber ich glaube diesen Scheiss nicht!»

Eric Benét wehrte sich gegen die hartnäckigen Sex-Gerüchte

Zwar nennt die Oscar-Preisträgerin den Musiker nicht namentlich, allerdings stehen die Zeichen klar für Eric Benét. Im Jahr 2002 machten sogar Insider-Gerüchte die Runde, die besagten, dass sich der Musiker wegen seiner mutmasslichen Sexsucht sogar in einer Klinik behandeln lassen habe. In einem Statement gegenüber «Entertainment Weekly» sagte Halle Berry damals nur: «Eric und ich haben seit einiger Zeit Eheprobleme und haben versucht, die Dinge gemeinsam zu klären. Aber im Moment habe ich das Gefühl, dass wir Zeit brauchen, um unsere Beziehung neu zu bewerten. Wir bitten Sie, unsere Privatsphäre zu respektieren, während wir diese emotionale Zeit durchmachen.»

Ein Jahr nach der Trennung äusserte sich auch der Musiker zu den Gerüchten: «Ich bin nicht sexsüchtig», so Eric Benét gegenüber «ABC News». «Ich bin ein Mensch, der ... durch eine Reihe emotionaler Ereignisse, Probleme und Herausforderungen einige wirklich, wirklich dumme, schmerzhafte Fehler gemacht hat.»

Seit 2011 ist Eric Benét mit Manuela Testolini (48), der Exfrau des verstorbenen Superstars Prince (1958–2016), verheiratet und hat mit ihr zwei gemeinsame Töchter.

Läuten bei Halle Berry bald zum vierten Mal die Hochzeitsglocken?

Eric Benét war allerdings nicht der einzige Mann, für den Halle Berry vor den Traualtar schritt: Seine erste Ehe ging der Hollywoodstar 1997 mit dem US-amerikanischen Baseballspieler David Justice (58) ein, danach war Berry offiziell von 2001 bis 2005 mit Benét verheiratet und zuletzt bis 2016 mit dem französischen Schauspieler Olivier Martinez (58), mit dem sie den Sohn Maceo-Robert (10) hat. Zudem hat die Schauspielerin aus einer fünfjährigen Beziehung mit dem Model Gabriel Aubry (48) die Tochter Nahla Ariela (16).

Seit 2020 ist Berry mit dem Musiker Van Hunt (54) liiert und hat mit ihm offenbar das grosse Liebesglück gefunden. «Die Sache ist die: Er ist der Mann, den ich hätte heiraten sollen», erklärte sie «Entertainment Tonight» und fügte hinzu: «Ich hoffe, dass ich das tue.»