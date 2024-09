Schauspielerin Halle Berry hat in ihrem Leben so manche Beziehung durchgemacht. Seit 2020 ist sie mit Van Hunt zusammen. Bei ihm ist sie sich sicher, dass er der Richtige ist. Woran das liegt? Das verrät sie im Interview mit «Marie Claire».

Christian Thiele People-Redaktor, Hollywood (USA)

Es gibt für alles ein erstes Mal. So auch für Halle Berry (58). Die Oscargewinnerin enthüllte jetzt im Magazin «Marie Claire», dass sich ihr aktueller Lebensgefährte Van Hunt von allen anderen Vorgängern in einer Sache abhebt: «Ich war vollkommen verknallt in ihn, bevor ich mit ihm zum ersten Mal Sex hatte. Das ist mir noch nie passiert – niemals zuvor!»

Anders als bei ihrer Karriere, bei der «ich alles immer vorher durchgeplant habe», liess sie sich bei ihrem Liebesleben «eher planlos treiben». Mit stets sehr negativem Ausgang. Bis Berry dann beschloss, dem Universum einen Fingerzeig zu geben, dass sie bereit für eine neue Art von Beziehung ist: «Kaum hatte ich begriffen, was ich bis dahin falsch gemacht habe und endlich wusste, was ich wollte, traf ich zufällig Vans Bruder. Den kenne ich seit Jahren. Er meinte ‹Verabrede dich doch mal mit meinem Bruder!›».

«Er ist der Richtige für mich»

Woraufhin Halle Berry sich tatsächlich 2020 mit dem Musiker traf und sich daraus im Laufe der Zeit eine tiefe Beziehung entwickelte: «Es hat ein wenig gedauert, bis es so richtig lief. Aber wegen der Art und Weise, wie wir zusammengekommen sind, bin ich überzeugt: Er ist der Richtige für mich!»

Das Alter macht sie entspannter

Laut der «Monster’s Ball»-Schönheit hat sie mit zunehmendem Alter beschlossen, dass sie keine Lust mehr darauf hat, nur die Bedürfnisse von anderen Menschen zu befriedigen: «Ich bin inzwischen immer die Älteste in jeden Raum, in den ich komme. Das ist ein gutes Gefühl, weil ich nicht länger die Tanzbärin spielen muss. Ich muss nicht mehr mit jedem diplomatisch sein oder mich um die Egos und Unsicherheiten von anderen scheren.» Berry macht inzwischen nur noch das, was sie selbst machen will. Was andere wollen, das ist ihr egal. «Oder in den Worten meiner Tochter ‹meine Mutter gibt keinen Fuck darauf, was andere denken›.»

Berry hat sich schon längst damit arrangiert, dass sie nicht jünger wird: «Das Alter ist nur eine Zahl, die uns bei Geburt angehängt wird. Als Frau wirst du von Männern alleine durchs Alter definiert.» Sie selbst fühlt sich heute «besser und stärker als in meinen 20ern».