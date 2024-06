Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/7 In Cannes wurde Halle Berry eine grosse Ehre zuteil: Sie wurde zur Olympischen Fackelträgerin.

SpotOn Die People-Agentur

Am 16. April dieses Jahres ist das Olympische Feuer im griechischen Olympia entzündet worden – rund zwei Monate später wurde es von ausgesprochen berühmten Händen in Empfang genommen: Der US-amerikanische Star Halle Berry (57) übernahm für ein kleines Stück des langen Weges die Ehre und trug die Olympische Fackel über einen Teil des Boulevard de la Croisette in Cannes.

Die Oscarpreisträgerin hatte die Flamme auf den roten Stufen vor dem Palais des Festivals während des Cannes Lions Festivals übernommen. Die ganz in Weiss gekleidete Berry machte sich unter den Blicken zahlreicher Schaulustiger daraufhin auf den Weg, ehe sie wiederum auf der Croisette abgelöst wurde. Zu den weiteren prominenten Fackelträgern gehörten laut «Page Six» auch die US-amerikanischen Sportstars Megan Rapinoe (38, Fussball), Paul Rabil (38, Lacross) und Shaun White (37, Snowboard).

Nicht nur Freude über das Olympische Feuer

Der feierliche Fackellauf sorgte aber laut des Berichts nicht nur für Jubelstürme. So sei bei Besuchern des Cannes Lions Festivals, einer mehrtägigen Veranstaltung, bei der Werbeschaffende geehrt werden, auch Missmut ausgebrochen. Grund sei die stundenlange Streckensperrung des weitläufigen Boulevard de la Croisette gewesen, durch die manche Menschen nicht rechtzeitig zu ihren Veranstaltungen gekommen seien.

Schon vor einem Monat sorgte das Olympische Feuer in Cannes für Aufsehen. Während der damals stattfindenden Internationalen Filmfestspielen von Cannes wurde die Fackel von Delphine Ernotte (57), der Präsidentin von France Télévisions und der Europäischen Rundfunkunion, feierlich auf dem roten Teppich in die Höhe gereckt.

Noch ein langer Weg

Ende April war das Olympische Feuer an Bord des französischen Dreimasters «Belem» von Piräus aus nach Marseille transportiert worden. Bis zu den Olympischen Sommerspielen 2024 hat die Fackel noch einen langen Weg vor sich: Am 26. Juli findet die Eröffnungszeremonie in der französischen Hauptstadt Paris statt, bis 11. August dauert der sportliche Wettbewerb mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus über 150 Nationen. Es handelt sich nach 1900 und 1924 um das dritte Mal, dass die Olympischen Spiele in Paris durchgeführt werden.