Halle Berry zeigt sich ohne BH, dafür mit Maske und zwei Büsis auf Instagram. Was es damit auf sich hat? Das 20. Jubiläum von «Catwoman».

Christian Thiele People-Redaktor, Hollywood (USA)

«Immer noch… Miau!» Obwohl ihr Superheldinnen-Film an den Kinokassen tierisch unterging, feiert Halle Berry das 20. Jubiläum von «Catwoman». Die Oscargewinnerin teilte eine Reihe von Schnappschüssen auf ihrer Instagram-Story, auf denen sie nur im Höschen und mit Maske posiert – während sie sich mit zwei süssen schwarzen Kätzchen ihre nackten Brüste verdeckt. Dazu schrieb sie: «Heute vor 20 Jahren hatte ich die Ehre, diese ikonische Titelheldin zum Leben zu erwecken. Sie wird immer in meinem Herzen bleiben und ich werde für immer Patience Phillips alias Catwoman sein.»

Als «Catwoman» 2004 herauskam, wurde der Film von den Kritikern zerrissen. Berry, die zwei Jahre zuvor den Oscar gewonnen hatte und mit 14 Millionen Dollar eine Rekordgage bekam, wurde sogar als «ungefähr so sexy wie ein heraus gewürgter Haarball» verunglimpft. Die Schauspielerin gewann den «Golden Raspberry Award» als schlechteste Darstellerin und machte Schlagzeilen, weil sie die Anti-Auszeichnung sogar persönlich entgegennahm. Am Ende spielte der Film nur 84 Millionen Dollar ein – bei einem Budget von 100 Millionen Dollar. Das Interessante: Im letzten Jahrzehnt hat sich der «Flop» zu einem Klassiker für Fans entwickelt und hat durch Streaming längst ein dickes Plus für die Produktion gemacht.

«Catwoman» wird zur Katzenretterin

Die beiden Kätzchen in ihren Fotos sind der Hollywood-Schönheit zugelaufen: «Die Black Beautys waren plötzlich in meinem Garten auf der Suche nach ihrer Mutter. Ich habe ihnen ein Zuhause gegeben und bin dafür immer dankbar.»