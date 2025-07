Die Schweiz zieht die Stars im Sommer in Scharen an

Vier prominente Persönlichkeiten besuchen verschiedene Schweizer Städte und Sehenswürdigkeiten

Gemütlich düst er mit seinem E-Scooter über eine Brücke in Genf und kann die Schönheit des Anblickes dabei kaum fassen: Superstar Justin Bieber (31). Doch er ist bei weitem nicht der einzige Star, den es diesen Sommer in die Schweiz zieht.

Halle Berry (58)

Die US-Schauspielerin verbrachte im Juni mehrere Tage im Park Hotel Vitznau LU. Dies gemeinsam mit ihrem Partner Van Hunt (55). Die Oscar-Preisträgerin zeigte sich dabei entspannt beim Gläschen Wein, im Spa-Bereich oder auch wie sie durch die Hotel-Suite tanzt und dabei gar ihr Höschen verliert. Von der schönen Aussicht auf den Vierwaldstättersee fühlte sie sich offenbar so inspiriert, dass sie sogleich ihre «Can’t Stop the Rhythm Challenge» startete, mit der sie Frauen in den Wechseljahren inspirieren will.

1:13 Wild im Hotelzimmer: Halle Berry tanzt sich am Vierwaldstättersee frei

Benson Boone (23)

Der US-Sänger weilt zwar aus beruflichen Gründen in der Schweiz – spielte am Dienstagabend am Montreux Jazz Festival – doch seiner Bewunderung für das kleine Alpenland tut dies keinen Abbruch, ganz im Gegenteil. «Ich liebe es hier» schreibt er zu einem Bild auf Instagram, welches den Genfersee zeigt. Auch am Konzert selbst brachte er seine Begeisterung zum Ausdruck, meinte «Montreux ist vermutlich der schönste Ort der Welt. Der Sonnenuntergang eben war zum Sterben schön!»

Apache 207 (27)

Der Deutsch-Rapper machte zu Beginn der Woche einen Abstecher nach Zürich. Das zeigen nicht nur mehrere Tiktok-Videos von seinen Fans, die ihn beispielsweise auf der Langstrasse oder vor seinem Hotel angetroffen haben, sondern auch Bilder des Rappers selbst. Am Dienstag postet er ein Foto, welches auf der Hotelterrasse des Mandarin Oriental Savoy im Herzen Zürichs aufgenommen wurde, und betitelt es mit den Worten «Ciao Zürich, bis zum nächsten Tanz!».

Shirin David (30)

Im selben Hotel verbrachte im April auch seine Kollegin Rapperin Shirin David einige Nächte. Das Osterwochenende vor ihrem Konzert im Zürcher Hallenstadion genoss sie bei allerlei Köstlichkeiten, darunter natürlich auch Schweizer Schoggi, die gemäss ihr «einfach anders kickt». Das verlängerte Wochenende in der Limmatstadt genoss sie zusammen mit ihrer Schwester Patricia Davidavicius (29), besser bekannt als Pati Valpati.