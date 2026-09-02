Stefan Mross und Eva Luginger erhielten Morddrohungen

Stefan Mross (50) und Eva Luginger (38) trotzen seit 2023 Angriffen, Schicksalsschlägen und Morddrohungen – sogar aus dem Freundeskreis. Nun sprechen sie über ihre Liebe und den schwierigen Start ihrer Beziehung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Stefan Mross (50) und Eva Luginger (38) seit 2023 ein Paar

Paar überwand Krebsdiagnose, Morddrohungen und Kritik aus dem Freundeskreis

Mross: «Wer uns nicht akzeptiert, kann uns übers Hinterteil rutschen»

Saskia Schär Redaktorin People

Stefan Mross (50) und Eva Luginger (38) gehen seit 2023 gemeinsam durchs Leben. In dieser Zeit mussten sie nicht nur den Tod von Mross' Mutter Stefanie (†85) im August letzten Jahres verkraften und das Aus seiner Show «Immer wieder sonntags», sondern auch die Diagnose Krebsvorstufe mit anschliessender Entfernung des Gebärmutterhalses bei Luginger.

Gemeinsam hat das Paar all das durchgestanden, was nicht selbstverständlich ist, da die beiden von Beginn ihrer Beziehung an auch noch mit heftigem Gegenwind konfrontiert waren. Dies ging bis hin zu Morddrohungen, erklären die beiden gegenüber RTL. Diese kamen jedoch nicht nur von Fremden, sondern auch aus dem eigenen Freundeskreis, wie Mross anführt. «Da überlegst du erst mal, was das mit einem Menschen macht und wie schlimm das ganze Umfeld ist. Und vielleicht muss man da auch mal aussortieren. Und das haben wir gemacht», meint Luginger.

Über den schwierigen Beziehungsstart zeigt sich Mross mittlerweile dankbar. «Es war ja gleich – Gott sei Dank – ganz, ganz schwierig für uns [...] und jetzt haben wir es leichter und das ist das Schöne.»

«Man liebt ja mit dem Herzen»

Doch was war aus Sicht von Bekannten und Unbekannten das Problem an der Beziehung zwischen Mross und Luginger? Offenbar Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (33). Sie war nicht nur während sechs Jahren mit Mross liiert – zwei davon verheiratet –, sondern angeblich auch eine der engsten Freundinnen von Luginger. Rasch kamen Gerüchte auf, wonach die Luginger, die selbst Schlager singt, den Moderator und Sänger lediglich als Sprungbrett sehe.

Mittlerweile ist das Paar bereits deutlich länger zusammen, als manch einer gedacht hätte. «Man liebt ja mit dem Herzen und das Wichtigste ist, dass wir beide miteinander glücklich sind und miteinander auskommen und wir müssen verstehen», meint Luginger dazu. Wer sie beide als Paar nicht akzeptieren will, der «kann uns übers Hinterteil runterrutschen – wie eine Schnecke», stellt Mross klar.