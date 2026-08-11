Nicht mehr lange, dann heisst es für Stefan Mross Abschied nehmen. Seine Sendung «Immer wieder sonntags» wird eingestellt. Doch der Moderator schaut optimistisch in die Zukunft – und hofft, vielleicht bald beim ZDF Fuss fassen zu können.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft ARD setzt «Immer wieder sonntags» am 6. September wegen Sparmassnahmen ab

Moderator Stefan Mross plant Wechsel zur ZDF-Serie «Der Bergdoktor»

Mross spielte bereits in zwei Folgen «Dahoam is Dahoam» mit

Silja Anders Redaktorin People

Nur noch wenige Wochen, bis die Fans von der ARD-Sendung «Immer wieder sonntags» Abschied nehmen müssen. Auch Moderator Stefan Mross (50) fällt das Lebewohl nicht leicht, wurde er doch vom Aus seiner Show ziemlich überrumpelt.

Grund für die Absetzung der Sendung sollen Sparmassnahmen sein. Am 6. September wird ein letztes Mal aus dem Europa-Park gesendet, danach läuft «Immer wieder sonntags» nie mehr sonntags – und auch an keinem anderen Tag der Woche.

Mross liebäugelt weiter mit der Schauspielerei

So schwer Stefan Mross der Abschied auch fallen mag, er ist kein Kind von Traurigkeit und schaut sich bereits nach neuen Projekten und Herausforderungen um. Wie er laut «Abendzeitung München» verkündet, könnte er sich durchaus als Schauspieler sehen, am liebsten in der beliebten ZDF-Serie «Der Bergdoktor». Damit würde er nicht nur zur Konkurrenz wechseln – von der ARD zum ZDF –, sondern auch mit seinem engen Freund Hans Sigl (57) vor der Kamera stehen. «Hans Sigl ist ein guter Freund von mir, wir haben schon viel zusammen gelacht», verrät der Moderator dem Blatt «Neue Woche».

Erfahrung als Schauspieler hat Stefan Mross durchaus schon gesammelt: Er spielte in zwei Folgen von «Dahoam is Dahoam» mit, war in einer Folge von «In aller Freundschaft» dabei und übernahm sogar in «Bullyparade – Der Film» eine kleine Gastrolle.

Kollegin Ronja Forcher (30) würde sich wohl ganz besonders über Stefan Mross im «Bergdoktor»-Team freuen. Sie schwärmt von Mross in den höchsten Tönen: «Wir arbeiten nicht nur gut zusammen, wir verstehen uns auch privat bestens», so die Schauspielerin, die seit 2024 als Aussenreporterin bei «Immer wieder sonntags» im Einsatz war und bereits seit 2008 fester Bestandteil der beliebten ZDF-Serie ist. Welche anderen Pläne Mross sonst noch in petto hat, ist nicht bekannt. Eine Anfrage von Blick blieb bisher unbeantwortet.