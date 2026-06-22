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«Von der nächsten Künstlerin bin ich ein Riesen-Fan»
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Stefan Mross über Partnerin:«Von der nächsten Künstlerin bin ich ein Riesen-Fan»

Paar bei «Immer wieder sonntags»
Luginger und Mross gehen in Live-Show auf Distanz

Eva Luginger begeistert mit ihrem neuen Song in «Immer wieder sonntags», während ihr Partner Stefan Mross sie voller Stolz ankündigt. Doch statt Zärtlichkeiten gibt es professionelle Distanz.
Publiziert: vor 54 Minuten
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Aktualisiert: vor 40 Minuten
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Näher als das kamen sich Stefan Mross und seine Partnerin Eva Luginger (r.) am Wochenende bei der TV-Sendung «Immer wieder sonntags» nicht.
Foto: Screenshot / «Immer wieder sonntags»

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Stefan Mross kündigt Freundin Eva Luginger bei «Immer wieder sonntags» an
  • Luginger singt «Heimliche Tränen», geschrieben von Kristina Bach
  • Francine Jordi verrät Vorlieben wie Paprika-Chips und Fondue
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Saskia SchärRedaktorin People

«Jetzt kommen wir zu einer Künstlerin, da bin ich ein riesiger Fan davon, stell dir das mal vor», witzelt Moderator Stefan Mross (50) in seiner Sendung «Immer wieder sonntags» und kündigt damit niemand Geringeres als seine Lebenspartnerin, Sängerin Eva Luginger (38), an. Sie präsentiert ihren neuen Titel «Heimliche Tränen», der aus der Feder von Kristina Bach stammt, die unter anderem hinter Helene Fischers (41) Hit «Atemlos durch die Nacht» steckt. Auch wenn Lugingers Lied erst einmal traurig klingen möge, so sei das Gegenteil der Fall, «es ist Optimismus pur», so Mross in seiner Anmoderation.

In einem königsblauen Kleid überzeugt Luginger – die vor kurzem die Entfernung ihres Gebärmutterhalses infolge einer Krebsvorstufe öffentlich machte – nicht nur ihren Stefan, sondern auch das Publikum. Während die Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort im Europa-Park Rust für ihren Auftritt mit Applaus und Jubelrufen danken, verabschiedet sie Mross mit den Worten: «Meine Damen und Herren – Ihr Schatz, mein Schatz, unser Schatz mit ihrer Band. Ein Riesenapplaus noch mal.» Diesen liefern die anwesenden Gäste und Mross lauscht und wirkt dabei beinahe etwas gerührt ab dem erneuten Jubel für seine Freundin. 

Wer nun auf einen innigen Moment zwischen dem Paar gehofft hat, wird allerdings enttäuscht. Denn von ihrem Partner gibt es für Eva Luginger weder eine Umarmung noch ein Küsschen, geschweige denn einen Blumenstrauss. Nicht einmal nebeneinander stehen sie. Die beiden setzen auf eine professionelle Distanz, dennoch ist in jedem seiner Worte die Liebe für seine Eva spürbar. 

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Francine Jordi stellt sich Stefan Mross' Fragerunde

Alles andere als auf Distanz geht Mross dafür mit der Sängerin Francine Jordi (48). Nach ihrem Auftritt gibt es für sie – ganz in Schweizer Manier – drei Küsschen vom Moderator und eine «schnelle Fragerunde». Dabei zeigt sich die Schlagersängerin gut gelaunt und witzelt, dass ihr das mit der Geschwindigkeit als Schweizerin und insbesondere als Bernerin «sehr, sehr schwierig» falle, sie aber ihr Bestes geben werde. 

Tatsächlich schlägt sich Jordi in dem 60-sekündigen Fenster tiptop und die Fans erfahren so, dass sie nicht gern Süsses isst, dafür die Finger nicht von Paprika-Chips lassen kann, immer einen Meditationsstuhl im Koffer hat, sie an der Schweiz besonders das Fondue, die Menschen und die Berge liebt und an Moderator Mross seine Authentizität. Er bedankt sich im Gegenzug für ihre Treue dem ARD-Format gegenüber, welches nach dieser Staffel eingestellt wird. «Es war mir eine Ehre und immer wieder gerne, egal wo wir uns sehen – du machst das grossartig», so Jordi.

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