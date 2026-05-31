Der beliebten Sendung «Immer wieder sonntags» wurde der Stecker gezogen. Am 31. Mai startete die allerletzte Staffel, danach ist Schluss. Welche Highlights hatte die erste Folge der letzten Staffel und was denken die Fans?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Stefan Mross startet letzte Staffel von «Immer wieder sonntags» im Europa-Park

Show-Aus nach 31 Jahren, Kündigung überraschte Mross und sorgte für Tränen

2026: Noch 13 Folgen geplant, Sendung läuft seit 28 Jahren im Europa-Park

Silja Anders Redaktorin People

Es war ein Schock für Stefan Mross (50), als er erfuhr, dass seine Sendung «Immer wieder sonntags» im Herbst eingestellt wird. 31 Jahre lang lief das Schlagerformat über die Bildschirme. Seit 2005 führte Mross durch das Programm.

Heute am 31. Mai startete die allerletzte Staffel der Sendung. Bei Stefan Mross passierte dies nicht gänzlich ohne Wehmut. Er habe lange überlegt, was er zu der Sendung erzählen solle, das Publikum habe schliesslich alles mitbekommen. Doch dann sagt er: «Aber das zählt jetzt mal überhaupt nicht. An dieser Stelle möchte ich mich einfach bedanken.» Bedanken möchte er sich beim Sender und bei allen Beteiligten.

«Geilste Saison der Geschichte»

«Und wisst ihr, was das Schönste ist? Wir haben noch 13 Sendungen vor uns!», ruft Mross begeistert und das Publikum stimmt ihm unter tosendem Applaus bei. Er habe natürlich überlegt, wenn er vor das Publikum trete, wie es da nun «so zwischenmenschlich» weitergehen solle. Er bestätigt aber: «Doch, das passt alles. Das ist wirklich alles okay, machen Sie sich keine Sorgen.» Beim Blick auf sein Publikum denke er sich nur: «Wir starten in die geilste Saison 2026 in der Geschichte von ‹Immer wieder sonntags›» und wünscht den Anwesenden in diesem Sinne einen «wunderschönen guten Morgen.

Auch dieses Mal waren Stammgäste wie Andy Borg (65) oder Beatrice Egli (37) zu Gast. Und auch dieses Mal findet man bei einem Blick auf Social Media nicht nur positive Kommentare zur Show.

Das schmeckt Mross wohl so gar nicht

Als Sänger Ramon Roselly (32) ein Gericht in der Kategorie «Gerichte mit Geschichte» kocht, zaubert er in der Küche neben der Bühne Linguine mit einer Garnelen-Zitronen-Sosse mit viel Knoblauch, wie Mross im Vorfeld riechen konnte. Einige Fans machen sich in den sozialen Medien über Stefan Mross lustig, dessen Gesichtsausdruck nur wenig Begeisterung zeigt. Auch die Komplimente lassen zu wünschen übrig. «Von wem hast du das Rezept noch mal? Das ist jetzt kein Hexenwerk, sag ich ganz ehrlich.» Als Roselly dann betont, dass es ihm sehr gut schmecken würde und er bei Mross nachfragt, ob es ihm auch schmecke, sagt der Moderator nur «Hammer».

Kritik lässt nicht lange auf sich warten

Während die wahren Fans die Sendung vor dem Fernseher oder im Europa-Park geniessen – von dort wird «Immer wieder sonntags» seit bereits 28 Jahren ausgestrahlt –, zeigen sich Kritiker auf X und Reddit erleichtert, dass es die letzte Staffel der Sendung ist. Andere fragen sich, ob die Kaulitz-Zwillinge die Show übernehmen, «wenn ‹Wetten, dass ..?› gefloppt ist».

Für Mross war die Nachricht zum Sendungs-Aus nicht einfach zu verkraften. «Bild» verriet er, dass die Kündigung aus heiterem Himmel kam und er an diesem Tag sehr geweint hatte. Jetzt darf er erst einmal noch den Sommer mit seinen Fans geniessen – und die Kritiker einfach ausblenden.