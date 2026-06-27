Rekordtemperaturen lassen uns derzeit schwitzen. Jetzt dürfte Stefan Mross aber zusätzlich ins Schwitzen kommen, da «Immer wieder sonntags» für den 28. Juni wegen der Hitze auf der Kippe stehen könnte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hitze bedroht «Immer wieder sonntags»-Show am 28. Juni in Rust

Arena erreichte 47,5 Grad, ARD ergreift Schutzmassnahmen für 2’000 Gäste

Premiere: Hitzeabsage möglich, Stefan Mross passt seine Lederhose an

Silja Anders Redaktorin People

Die für Sonntag, 28. Juni, geplante Live-Ausgabe von «Immer wieder sonntags» im Europa-Park Rust könnte wegen extremer Hitze ins Wasser fallen. Laut «Bild» mussten die Proben am Freitag bereits abgebrochen werden, nachdem in der Arena bei eingeschalteten Scheinwerfern rekordverdächtige 47,5 Grad gemessen wurden. Auch die für Samstag angesetzten Proben wurden gestrichen.

Nun wächst die Sorge, dass die Show am Sonntag bei vorhergesagten 40 Grad ganz abgesagt werden muss.

Sicherheit aller Beteiligten steht im Vordergrund

Um Publikum, Mitarbeitende und Künstlerinnen und Künstler zu schützen, hat die ARD diverse Massnahmen ergriffen. «Es werden diverse Vorkehrungen getroffen, um das Publikum, die Mitarbeitenden und die Bühnenkünstler zu schützen», erklärte eine Sendersprecherin gegenüber der «AZ».

Vor Ort werden verschiedene Sicherheitsvorkehrungen getroffen, etwa Sanitäter, die bereitstehen, Sonnenschirme, die aufgestellt werden, und Fächer, die an die rund 2000 erwarteten Zuschauer verteilt werden.

Trotzdem macht sich hinter den Kulissen Nervosität breit. Eine wetterbedingte Absage wäre eine Premiere für die Show. Auch Stefan Mross (50) selbst könnte unter der Hitze leiden. Seine traditionelle Lederhose, die er bei «Immer wieder sonntags» häufig trägt, wird laut der Sendersprecherin an die extremen Temperaturen angepasst.

Absage wäre Premiere

Während die ARD mit Hochdruck an Sicherheitsvorkehrungen arbeitet, soll der ZDF-«Fernsehgarten» in Mainz trotz der Hitze wie geplant stattfinden. Dort kam es im Jahr 2025 wegen eines heftigen Gewitters zu einer wetterbedingten Absage, bei der das gesamte Publikum evakuiert werden musste. Doch eine Show wie «Immer wieder sonntags» wegen Temperaturen abzusagen, wäre ein Novum.

Ob Stefan Mross und sein Team am Sonntag tatsächlich vor Publikum auftreten können, bleibt abzuwarten. Die ARD wird die Situation vor Ort genau beobachten und gegebenenfalls kurzfristig entscheiden. Eine Absage wäre für Stefan Mross wohl nur schwer zu verkraften. Vor kurzem wurde verkündet, dass die Sendung im September eingestellt wird. Mross möchte daher das Maximum aus den verbleibenden Shows herausholen.

Als er von der Kündigung erfuhr, riss es ihm den Boden unter den Füssen weg. Ihm und seinem Team seien immer wieder die Tränen gekommen, wie er verriet.