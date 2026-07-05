Diese Stichelei lässt sich Stefan Mross nicht nehmen: In Anspielung auf das neue Alkoholverbot beim «ZDF-Fernsehgarten» erlaubt er in seiner Show «Immer wieder sonntags» ausdrücklich den ungenierten Alkoholkonsum.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Stefan Mross stichelt bei «Immer wieder sonntags» gegen ZDF-Alkoholverbot

Seit Mai dürfen «Fernsehgarten»-Besucher keinen Alkohol mehr mitbringen

Bis zu 6000 Gäste führten früher zu regelmässigen Alkoholexzessen

Sophie Ofer Redaktorin People

Bei «Immer wieder sonntags» herrscht mal wieder beste Stimmung an diesem Sonntag. Nachdem er sein Publikum freudig im Europapark in Empfang genommen hat, lässt sich Moderator Stefan Mross (50) sogleich zu einer schelmischen Bemerkung hinreissen.

Als er seine Stars zunächst wieder hinter die Bühne schickt, witzelt Mross: «Die lieben Kolleginnen und Kollegen hinter mir können noch entspannen, können noch einen Kaffee, ein Weissbier oder sonst irgendetwas trinken.» Für viele Zuschauer ist sofort klar: Dieser Seitenhieb galt dem «ZDF-Fernsehgarten», der mit seinem neu eingeführten Alkoholverbot seit Wochen für Diskussionen sorgt.

«Normalerweise steht hier Weissbier»

Bei seiner ersten Bemerkung will es Stefan Mross scheinbar nicht belassen. An seine Fernsehzuschauer gerichtet, fügt er hinzu: «Sie zu Hause dürfen auch entspannen. Es ist der Sonntagvormittag mit Herz. Es ist ein moderner Frühschoppen im deutschen Fernsehen – und das soll auch so bleiben.»

Und auch während der Show stichelt Mross immer wieder gegen die Alkoholregelung, die seit Mai einigen «Fernsehgarten»-Besuchern aufs Gemüt schlagen dürfte. Als Mross' Blick auf die Tische direkt vor der Bühne fällt, stellt er schmunzelnd fest: «Die trinken alle Wasser. Braves Publikum, das beste Publikum der Welt. Normalerweise steht hier Weissbier, aber alles gut.»

Auf dem Lerchenberg in Mainz (D) darf seit der diesjährigen Staffel kein Alkohol mehr ausgeschenkt und dürfen Besucher auch keine alkoholischen Getränke mehr mitbringen.

Verbot wegen Alkoholexzessen

Die neue Regelung wurde zum 40. Jubiläum der Sendung eingeführt. Mross hingegen scheint wichtig zu sein, dass seine «Immer wieder sonntags»-Gäste bei ihm weiterhin, ganz nach Belieben, ein Weissbier oder ein Glas Wein bekommen können. Allerdings bleibt ihnen dafür nicht mehr allzu viel Zeit, schliesslich wird die beliebte Volksmusik-Show nach der diesjährigen Staffel eingestellt.

Der Grund für die Entscheidung, beim «Fernsehgarten» Alkohol zu verbieten, soll nach «Bild»-Informationen darin liegen, dass es bei den jeweils bis zu 6000 Besuchern regelmässig zu Alkoholexzessen gekommen sei; der «Fernsehgarten» sei Woche für Woche zur Partymeile mutiert.

Nach ZDF-Angaben habe sich die Regelung bislang bewährt und die Stimmung beim Publikum nicht beeinträchtigt. Auch in den offiziellen Ticketinformationen wird mittlerweile ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auf dem Gelände kein Alkohol ausgeschenkt oder mitgebracht werden darf.