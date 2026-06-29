Im Jubiläumsjahr gibt es eine überraschende Wende im «ZDF-Fernsehgarten»: Seit Mai herrscht Alkoholverbot. Statt Bier und Sekt gibts nur noch alkoholfreie Getränke – für ein friedlicheres Familienprogramm.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft «ZDF-Fernsehgarten» feiert 40 Jahre

Alkoholkonsum hatte friedliches Familienformat gestört, Regeln jetzt verschärft

ZDF-Gelände Mainz: 100'000 Gäste pro Saison, ab sofort alkoholfrei

Saskia Schär Redaktorin People

Dieses Jahr feiert der «ZDF-Fernsehgarten» sein 40-jähriges Bestehen und kommt zeitgleich mit einer Neuheit daher, die es in sich hat: Für die aktuelle Staffel ab Mai gilt striktes Alkoholverbot. Mit einem Bierchen in der Hand zu der Musik schunkeln oder mit einem Gläschen Sekt der Kamera zuprosten? Tempi passati!

Auf das Alkoholverbot wird auf der Ticketseite des «ZDF-Fernsehgarten» hingewiesen. «Bitte berücksichtigen Sie, dass alkoholische Getränke nicht mitgebracht werden dürfen und im Veranstaltungsbereich ausschliesslich alkoholfreie Getränke angeboten werden», heisst es dort in der Rubrik Allgemeine Hinweise.

Kein Alkohol – kein Stimmungsproblem

Gemäss der «Bild»-Zeitung, die sich auf Informationen aus Produktionskreisen beruft, sei der Alkoholkonsum der Gäste vor Ort teils regelrecht ausgeartet, das friedliche Familienformat für Junggesellinnenabschiede und Geburtstagsfeste genutzt worden. Ein Alkoholverbot im «Fernsehgarten» ist indes nichts komplett Neues, bei den speziellen Mallorca-Ausgaben wird bereits seit längerem während der Show kein Alkohol mehr ausgeschenkt.

Die Sendung überträgt das ZDF von Mai bis September live, gedreht wird auf dem Sendergelände in Mainz-Lerchenberg. Pro Show sind zwischen 5000 bis 6000 Gäste vor Ort, die zu Musik mitsingen, sich von den Comedystars zum Lachen bringen oder von den Spitzenköchen inspirieren lassen. Pro «ZDF-Fernsehgarten»-Saison kommen so um die 100'000 Gäste zusammen – ab diesem Jahr nun nüchtern.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Dies soll der Stimmung allerdings keinen Abbruch tun, wie eine ZDF-Sprecherin gegenüber «Bild» erklärt. «Bei ausgewählten Sendungen haben wir bereits die Erfahrung gemacht, dass dieses Vorgehen dem fröhlichen und ausgelassenen Showprogramm vor Ort mit Familien und Fans keinen Abbruch tut.» Die Antwort auf eine detailliertere Blick-Anfrage steht derweil noch aus.