Kuriose Szene im ZDF-«Fernsehgarten»: Plötzlich springt Moderatorin Andrea Kiewel in den Pool und sorgt damit für Chaos in der Produktion.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Andrea Kiewel springt live im ZDF-«Fernsehgarten» in den Pool.

Ihr weisses Kleid wird durchsichtig, sorgt für Diskussionen auf Social Media.

Kiewel springt später erneut ins Wasser, diesmal mit Lorenz Büffel.

Fynn Müller People-Redaktor

Die Hitzewelle ist auch auf dem Mainzer Lerchenberg angekommen. So kommt es im ZDF-«Fernsehgarten» am Sonntag zu einem skurrilen Moment: Mitten in der Livesendung hüpft Moderatorin Andrea «Kiwi» Kiewel (61) in den Pool. «Das tut jetzt richtig gut», ruft sie aus dem Wasser.

Als sie am Poolrand steht, fragt sie spontan das Team, ob ein zweites Kleid verfügbar sei und was mit ihren Haaren passieren würde, falls sie ins Wasser spränge. Die Zuschauer feuern sie an. «Ab rein mit dir», ruft ein Fan im Publikm. Gesagt, getan. Kurz darauf taucht sie im weissen Kleid ab und moderierte eine Zeit lang direkt aus dem Pool weiter.

Was Kiewel nicht ahnt: Sie sorgt damit für Wirbel in der Produktion. Zwar soll der Poolsprung geplant gewesen sein, allerdings erst gegen Ende der Sendung. Weil der «Fernsehgarten» live ausgestrahlt wird, herrscht einen Moment lang Chaos. Dann wird ihr das Mikrofon ins kühle Nass gereicht.

«Das Kleid ist durchsichtig»

Die Reaktionen in den sozialen Medien lassen nicht lange auf sich warten. Besonders ihr weisses Oberteil wird zum Diskussionsthema. «Das Kleid ist durchsichtig», schreibt ein Nutzer. «Hatte kurz gedacht, da treibt eine Leiche im Wasser», witzelt ein anderer User.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wenig später erscheint die Moderatorin mit Handtuch und Bademantel, bevor sie in einem trockenen Kleid zurück auf die Bühne kommt. Am Schluss der Sendung springt sie gemeinsam mit Schlagerstar Lorenz Büffel (47) erneut ins Kühle Nass.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Aktion in der ZDF-Livesendung für Gespräche sorgt. Hier liest die grössten Skandale in der Geschichte des «Fernsehgarten».