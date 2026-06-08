Das tat sicher weh! Im «ZDF-Fernsehgarten» stürzte Sängerin Marina Marx am Sonntag mitten im Duett mit Nino de Angelo von der Bühne. Ihr Gesangspartner eilte ihr sofort zu Hilfe – und die beiden sangen während des Malheurs sogar weiter.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Marina Marx (35) stürzt im «ZDF-Fernsehgarten» während Duett mit Nino de Angelo (62)

Nach Sturz zieht de Angelo sie hoch, sie singt barfuss weiter

Marx postet Video auf Instagram, Fans senden Genesungswünsche

Silja Anders Redaktorin People

Voller Freude singen Nino de Angelo (62) und Marina Marx (35) am Sonntag im «ZDF-Fernsehgarten» ihr Duett «Bella Italia è amore», da passiert es: Eben noch steht die Sängerin auf der Bühne – im nächsten Moment liegt sie im Graben.

Marina Marx stürzt mitten im Song von der Bühne. Hohe Schuhe, keine Absicherung und ein kurzer, unaufmerksamer Moment – und schon ist es geschehen. Sofort eilte Nino de Angelo seiner Gesangspartnerin zu Hilfe und zieht sie wieder hoch.

Publikum wirkt verunsichert

Damit ihr das nicht noch einmal passiert, entscheidet sich Marx kurzerhand, die hohen schwarzen Sandalen auszuziehen und den Rest des Songs barfuss zu performen. Was die Fans beeindruckt ist, dass die beiden Entertainer nicht einen Moment abbrechen und stattdessen professionell weitersingen. Allerdings drängt sich der Verdacht auf Playback dabei stark auf. Das Publikum weiss nicht so recht, wie es reagieren soll und klatscht einfach fröhlich weiter – obwohl man bei gewissen Zuschauerinnen und Zuschauern etwas Verunsicherung im Gesicht erkennen kann.

Obwohl der Fall schmerzhaft aussieht, lässt sich Marx nichts anmerken. Nachdem das Lied beendet ist, fragt Nino de Angelo aber besorgt: «Alles gut, Marina?», was sie bejaht. Peinlich berührt vergräbt sie ihr Gesicht in Nino de Angelos Wange und lacht verlegen. Moderatorin Andrea Kiewel (60) bedankt sich bei den beiden Schlagerstars für ihren Auftritt.

Marina Marx lacht über sich selbst

Marina Marx scheint den Sturz mit Humor zu nehmen und postet den Ausschnitt sogar auf Instagram. Kurz vor ihrem Fall singt sie noch «Jetzt beginnt mein Augenblick» – den hatte sie sich aber sicher anders vorgestellt. Marx schreibt auf Social Media dazu, dass der Absturz ja aber zum Glück nur von der Bühne gewesen sei.

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Ihre Fans sprechen ihr ihre Genesungswünsche aus. «Gute Besserung!» lauten die meisten Kommentare. Auch Kolleginnen und Kollegen melden sich bei Marina Marx. Marijke Amado (72) schreibt etwa: «Auf einmal warst du nicht mehr da!!!!!!!Aber Profis singen einfach weiter. Hoffentlich hast du dir nicht wehgetan. Sonst gute Besserung aus Holland.»