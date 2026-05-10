Der ZDF-«Fernsehgarten» feiert Saisonauftakt, doch die Meinungen sind gespalten. Während das Live-Publikum Andrea Kiewel feiert, kritisieren viele Fernsehzuschauer die Sendung als «langweilig» und «maximal unangenehm».

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Andrea Kiewel startet im ZDF-«Fernsehgarten», Reaktionen durchwachsen

Kritik: Zuschauer bemängeln Moderation und Inhalte, einige Fans begeistert

Zuschauermeinungen auf sozialen Medien: «Langweilig» bis «Endlich wieder Kiwi»

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Andrea Kiewel (60) ist zurück im ZDF-«Fernsehgarten» – und der Auftakt der neuen Saison löst bei den Zuschauern gemischte Gefühle aus. Während sie das Live-Publikum hochleben lässt, zeigen sich viele Fans vor den Bildschirmen enttäuscht und lassen ihrem Frust online freien Lauf. Bereits nach wenigen Minuten hagelt es in den sozialen Medien Kritik.

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«Sorry, wenn ich tanzen sehen will, schaue ich Let's Dance», kommentiert ein X-Nutzer direkt zu Beginn der Sendung. Ein anderer fügt hinzu: «Ja, unsere Kiwi. Wieder in Topform. Ignoriert gleich mal die beiden WM-Titel der DFB-Frauen.» Auch die Moderation sorgte für Stirnrunzeln: «Kiwi brabbelt wieder blödes Zeug», schreibt ein Zuschauer.

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Ein weiterer hat eine Bemerkung der Moderatorin irritiert: «Die Show geht erst 15 min und Kiwi redet schon von Fummeln.» Das Fazit vieler Kritiker fällt daher wenig schmeichelhaft aus: «Ziemlich langweilig heute.»

«Die Weltordnung ist wieder hergestellt»

Aber nicht alle Zuschauer sind so negativ eingestellt. Der ZDF-«Fernsehgarten» hat nach wie vor eine treue Fangemeinde, die sich über die Rückkehr von Andrea Kiewel und Co. freut. «Der Sonntag hat wieder einen Sinn. Endlich wieder Kiwi», jubelt ein Fan. Ein anderer schreibt: «Die Weltordnung ist wieder hergestellt, Sonntags wieder Fernsehgarten.»

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