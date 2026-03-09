Das ZDF verdient am «Fernsehgarten» mehr als je zuvor. Grund dafür sind die bis zu 25 Prozent teureren Tickets. Die Preiserhöhung kommt nicht bei allen Fans gut an.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der ZDF-«Fernsehgarten» startet am 10. Mai in Mainz neu

Ticketpreise bis zu 25 Prozent höher, Fans kritisieren diese Erhöhung

ZDF könnte 15'000 Franken mehr pro Show einnehmen durch höhere Preise War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Der Frühling steht vor der Tür. Heisst: Bald geht auch der ZDF-«Fernsehgarten» wieder los. Das Schlagerformat mit Moderatorin Andrea Kiewel (60) zählt zu den beliebtesten Sonntags-Formaten im deutschen TV.

Vergangene Woche startete der Ticketverkauf für die neue Saison – und der sorgte bei den Fans für rote Köpfe und Frust. Der grosse Ansturm auf die Eintrittskarten führte zu Serverabstürzen und langen Wartezeiten. «Aufgrund der hohen Nachfrage zum Vorverkaufsstart kam es zu einer temporären Überlastung unserer Systeme», erklärt eine ZDF-Sprecherin gegenüber t-online.

«Fernsehgarten» erhöht Ticketpreise

Nicht nur technische Probleme sorgten für Unmut. Die Ticketpreise für die beliebte Show mit Moderatorin Andrea Kiewel wurden dieses Jahr deutlich angehoben. Ein Stehplatz kostet neu 15 statt 12 Euro, Sitzplätze schlugen mit 25 statt 20 Euro zu Buche, und wer an einem Tisch Platz nehmen möchte, muss 30 Euro zahlen – fünf Euro mehr als 2025. Das entspricht Preissteigerungen von bis zu 25 Prozent.

«Aufgrund gestiegener Kosten in sämtlichen Bereichen wurden die Ticketpreise im Vergleich zum Vorjahr moderat angepasst», verteidigt sich das ZDF auf Nachfrage. Dennoch: Viele Fans äussern sich in den sozialen Medien kritisch über die Preiserhöhung, die sie keineswegs als «moderat» empfinden.

So viel kassiert das ZDF

Während sich die Fans ärgern, dürfte sich der Sender ins Fäustchen lachen. Pro Sendung sind rund 5000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem Gelände in Mainz zugelassen, darunter etwa 800 auf Sitzplätzen und 4200 auf Stehplätzen. Das hat das ZDF dementsprechend bestätigt.

Rechnet man die neuen Ticketpreise hoch, könnte das ZDF allein dadurch knapp 15'000 Franken mehr pro Veranstaltung kassieren. Bei 20 «Fernsehgarten»-Ausgaben im Jahr wären das insgesamt etwa 300'000 Franken.

Fakt ist aber auch: Höhere Ausgaben für Energie, Requisiten und Technik setzen auch das ZDF unter Druck. Hinzu kommt die Gage von knapp 18'000 Franken, die Aushängeschild Andrea Kiewel pro Show verdienen soll.

Der erste «Fernsehgarten» läuft dieses Jahr am 10. Mai von 12.00 bis 14.10 Uhr auf ZDF.



