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«Kann ich nicht ernst nehmen»
Fans schiessen gegen Maite Kellys «Fernsehgarten»-Auftritt

Maite Kelly sorgt gestern Sonntag im ZDF-«Fernsehgarten» für Verwunderung: Die Schlagersängerin spielte Klavier zu ihrem Playback-Song – doch das Instrument war nur Deko. Die Fans quittieren das mit Kritik.
Publiziert: 08:06 Uhr
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Aktualisiert: 08:19 Uhr
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Gestern Sonntag begrüsste Showlegende Andrea Kiewel Schlagerstar Maite Kelly im ZDF-«Fernsehgarten».
Foto: imago/STAR-MEDIA

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Maite Kelly sorgt am 17. Mai im «Fernsehgarten» für Kritik
  • Fans bemängeln Vollplayback und Klavier-Inszenierung als unpassend
  • Kellys neuer Partner bleibt 2025 weiterhin ein Geheimnis
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Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk

Im braunen Anzug mit einer auffälligen Mozart-Gedächtnis-Bluse nimmt Schlagerstar Maite Kelly (46) am Sonntag am Klavier Platz und performt ihren Song «Ein Kuss in Paris». Doch schnell wird klar: Das Klavier ist nur Zierde. Wie im «Fernsehgarten» üblich, läuft der Auftritt im Vollplayback. 

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Das bleibt auch den Zuschauern nicht verborgen, die ihren Unmut über die Inszenierung auf Social Media teilen. «Was hockt die Kelly da am Klavier? Das ist so unreal und passt null zu ihrem Song», kritisiert ein Nutzer auf X. Ein anderer bemerkte: «Klavier kommt doch gar nicht vor in dem Song.» Ein weiterer schmunzelt: «Aber was sie da am Klavier macht, passt nicht zum Sound. Also alles wie immer im ‹Fernsehgarten›.» Oder: «Kelly am Anfang, das kann ich nicht ernst nehmen».

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Auch andere Kommentare lassen nicht lange auf sich warten. «Maite Schatz, wenn du Klavier fakest, dann auch zur Melodie», schreibt ein User, während ein anderer ergänzt: «Das Klavier war da jetzt aber auch sinnfrei.» Ein Zuschauer zog den Vergleich zu Udo Jürgens: «Maite macht den Udo.»

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Pikante Geständnisse

Erst vergangene Woche landete Kelly in den Schlagzeilen, weil sie bei der «Bild» unverblümt über ihr Liebesleben sprach: «Viele Frauen erleben in ihren goldenen Vierzigern eine Befreiung auf verschiedenen Ebenen – eben auch auf dieser. Die Sexualität wächst mit dem Alter. Und sie ist in ihrer Intensität vielleicht sogar bedeutsamer als je zuvor», so Kelly. 

Ausserdem gab die dreifache Mutter Einblicke in ihre Jugend und erste Liebesbeziehungen. Mit 19 Jahren war sie sechs Monate lang mit einem rothaarigen Punkmusiker aus Boston liiert. «Ich war sein Punk-Girl», erzählt Kelly über diese Zeit, die sie als eine Phase der Freiheit und intensiver Zärtlichkeiten beschreibt. Ihr «erstes Mal» erlebte sie jedoch später mit ihrem späteren Ehemann Florent Michel Raimond (49), mit dem sie von 2005 bis 2018 verheiratet war.

Nach der Trennung fand Maite Kelly 2025 erneut ihr Liebesglück. Ihr aktueller Partner, den sie liebevoll «Mystery Man» nennt, bleibt bewusst ausserhalb der Öffentlichkeit. Die Sängerin hält an ihrer Privatsphäre fest und lässt nur wenig über ihren neuen Lebensgefährten durchsickern.

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