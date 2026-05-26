Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft TV-Koch Johann Lafer verblüfft im «ZDF Fernsehgarten» mit Töffli und Bandana

Sein Töffli ist Baujahr 1957, genauso alt wie Lafer selbst

Instagram-Nutzer bewerten Auftritt mit «+1000 Aura», ältere Zuschauer kritisieren Englisch

Saskia Schär Redaktorin People

Normalerweise steht er mit weisser Kochjacke hinter dem Herd und grinst breit unter seinem markanten Schnauzbart hervor: TV-Koch Johann Lafer (68). Im «ZDF Fernsehgarten» zeigt er sich nun von einer komplett anderen Seite und ist daher für die Zuschauenden im ersten Moment gar nicht zu erkennen.

Auf einem schwarzen, mit zahlreichen Stickern beklebten Töffli fährt Lafer in einer mit Fransen verzierten Lederjacke in Richtung Bühne hin zu Moderatorin Andrea Kiewel (60). Einige Meter vor ihr steigt er vom Zweirad, zieht sich den Helm vom Kopf und enthüllt damit ein weiteres, unerwartetes Detail: Anstatt seinem Haar kommt ein Bandana hervor, das ihn vor der gleissenden Sonne schützt. Eine weitere Veränderung betrifft seinen normalerweise buschigen, schwarzen Schnauz, der mittlerweile deutlich ergraut und zünftig gestutzt ist. Insgesamt wirkt der Koch deutlich schlanker.

Auf der Rückseite seiner Jacke steht geschrieben: «Ich bin dieser legendäre Koch von dem alle reden.» Ob er jeweils tatsächlich mit dieser Jacke durch die Gegend düst oder ob diese lediglich ein Gag für die Zuschauerschaft war, ist nicht bekannt. Klar hingegen ist, dass es sich bei dem Töffli um sein eigenes handelt. «Das ist genau so alt wie ich – 57er-Baujahr», so Lafer, der übrigens auch ausgebildeter Helikopterpilot ist.

«Was heisst das auf Deutsch?»

Ein Ausschnitt seines Auftritts ist auf Instagram zu sehen. Hochgeladen wurde dieser offenbar von einem Vertreter respektive einer Vertreterin der Gen Z. Oder verwendet jemand über 30 Jahre die Ausdrücke «+1000 Aura» und «Johann came, ate, and left no crumbs»? Die reguläre «ZDF Fernsehgarten»-Zuschauerschaft wohl kaum. So verwundert es auch nicht, dass sich eine Zuschauerin über die Sprache echauffiert. «Wie verkommen ist das ZDF mittlerweile? Wieso werden Berichte jetzt Englisch untertitelt? Was heisst das auf Deutsch? Unverschämt, wie das ZDF viele Gebührenzahler ausgrenzt».

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Übersetzen lässt sich der Satz mit: «Johann kam, ass und hinterliess keine Krümel.» Gemeint ist damit allerdings nicht Essen, sondern dass jemand komplett abgeliefert und der Konkurrenz keine Chance gelassen hat. Und was hat es mit dem «+1000 Aura» auf sich? Der Ausdruck stammt ebenfalls aus der Gen-Z- und Tiktok-Sprache. Gemeint ist damit, dass jemand besonders cool, charismatisch oder souverän wirkt. Die Zahl funktioniert dabei wie eine Art Punktesystem: Wer einen starken Auftritt hinlegt, sammelt symbolisch «Aura-Punkte». Im Fall von Johann bedeutet «+1000 Aura» also, dass er mit seinem Auftritt maximal Eindruck hinterlassen hat. Ob die Gen-Z-Sprache tatsächlich die richtige für die «ZDF Fernsehgarten»-Zuschauerschaft ist, sei dahingestellt.