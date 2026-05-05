Erkennst du diesen TV-Koch?

Vom Hockeyspieler zum Sternekoch: Roland Trettl begeistert Millionen Zuschauer in Shows wie «The Taste» oder «Kitchen Impossible». So wurde der Gastronom zum TV-Liebling.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Roland Trettl, TV-Koch, begann Karriere als Hockeyspieler und DJ

1999 erhielt er Michelin-Stern, geprägt durch Koch Eckart Witzigmann

Seit 2025 liiert mit Miriam Höller, ehemalige Stuntfrau und Moderatorin

Fynn Müller People-Redaktor

TV-Koch Roland Trettl (54) prägt mit Formaten wie «First Dates», «The Taste» oder «Kitchen Impossible» seit Jahren die kulinarische TV-Landschaft. Was viele nicht wissen: Seine Karriere begann nicht am Herd, sondern auf dem Eis. Als Hockeyspieler, Bademeister und DJ versuchte er sich an verschiedenen Berufen, bevor er seine Leidenschaft fürs Kochen entdeckte.

Angefangen hat alles in München, wo er unter dem österreichischen Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann (84) zum Star am Herd aufstieg. Witzigmann erkannte Trettls Talent – damals trug er noch wasserstoffblonde Haare und einen Ziegenbart – früh. Bereits 1999 wurde Trettl mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet.

Sein Weg ins TV

Stationen auf Mallorca und in Tokio führten ihn schliesslich 2003 ins Restaurant Ikarus am Hangar-7 in Salzburg. Dort setzte er das innovative Konzept der Gastköche um und prägte das Restaurant über ein Jahrzehnt hinweg. Seit 2018 steht er als Moderator von «First Dates» vor der Kamera und ist einem grossen TV-Publikum bekannt.

Roland Trettl hat sich nicht nur in der Küche einen Namen gemacht. Er schreibt Kochbücher, entwirft Küchen und Kantinenmenüs und überrascht sogar als Schreiner, Schneider und Käsehersteller.

Ehe-Aus nach zwölf Jahren

Privat musste Trettl zuletzt einen Rückschlag verkraften. Nach zwölf Jahren Ehe gab er 2023 die Trennung von Yogalehrerin Daniela (54) bekannt. «Unsere Liebe wird gross genug sein, dass unser Sohn immer eine gute Zeit haben wird», schrieb das Paar auf Instagram und betonte, dass Respekt und das Wohl ihres Sohnes Diego (14) weiterhin an erster Stelle stehen.

Seit Anfang 2025 ist Roland Trettl mit der ehemaligen Stuntfrau und Moderatorin Miriam Höller (38) liiert.