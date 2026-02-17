Roland Trettls Ex-Frau spricht Klartext zur Trennung

Nach Kritik an Roland Trettl und seiner neuen Partnerin meldet sich überraschend seine Ex-Frau Daniela zu Wort. Auf Instagram nimmt sie ihn in Schutz und spricht offen über die tatsächlichen Hintergründe ihrer Trennung.

Darum gehts TV-Koch Roland Trettl gerät wegen Liebesleben in öffentliche Diskussion

Ex-Frau Daniela verteidigt ihn und klärt Trennungsgerüchte

TV-Koch Roland Trettl (54) ist seit 2025 mit der Moderatorin und Stuntfrau Miriam Höller (38) liiert. Auf Social Media kommt es aber nicht nur zu positiven Reaktionen auf seine neue Liebe. Der Grund: Trettl war zuvor mit Daniela Trettl (54) verheiratet und das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn. Auf Instagram schreibt nun jemand über den «First Dates»-Gastgeber: «So einfach ist das, alte Frau und Kind abschieben, was Neues starten. Wird sich schon jemand darum kümmern.»

Ausgerechnet Daniela Trettl findet findet auf diesen Kommentar deutlische Worte «Ich möchte etwas klarstellen: Mein Ex-Mann hat weder Frau noch Kind verlassen.» Auf Instagram erklärt sie, die Trennung sei erfolgt, weil beide als Paar nicht mehr glücklich gewesen seien. Eine Ehe scheitere nicht plötzlich oder einseitig – die Gründe dafür entstünden oft lange im Voraus. Niemand beende leichtfertig eine Beziehung, doch manchmal sei dieser Schritt unausweichlich.

Liebevolle Worte trotz Trennung

Trotz gescheiterter Ehe gehen die beiden nach wie vor respektvoll miteinander um – auch für ihr Kind. «Wir bleiben immer die Eltern unseres Sohnes und werden das auch weiterhin gemeinsam und respektvoll leben. Unser Sohn steht für uns an erster Stelle.»

Eine Fassade einer intakten Familie aufrechtzuerhalten, sei für sie keine Option gewesen. «Kinder spüren so etwas, auch wenn sie sich natürlich wünschen, dass die Eltern immer zusammenbleiben», so Daniela Trettl. «An einer Trennung sind immer 2 verantwortlich und die Weichen dafür werden Jahre vor der eigentlichen Trennung gestellt. Keiner will eine Ehe beenden, aber manchmal ist das trotz allem der beste oder einzige Weg.»

Inzwischen haben sowohl Daniela als auch Roland Trettl neue Partner an ihrer Seite. Daniela beschreibt ihre aktuelle Beziehung als befreiend: Man könne ganz man selbst sein, ohne sich verbiegen zu müssen. Dieses neue Glück beruhe auf Gegenseitigkeit.

Abschliessend verteidigt sie auch Trettls Beziehung zu Miriam Höller. «Wer genau hinsieht, wird feststellen, dass Roland noch nie so glücklich ausgesehen hat wie mit Miriam. Gönnt den beiden ihr Glück! Ich tue es.»

Das Paar hatte 2023 seine Trennung bekannt gegeben. Die beiden waren 13 Jahre verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn.