Andrea Kiewel schwärmt im Fernsehgarten von Ralf Möller

Am 28. Juni 2026 amüsierte Andrea Kiewel die Zuschauer: Sie bezeichnete Ralf Moeller als «den Mann meiner Träume», während er sie als «fantastisch» pries.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Andrea Kiewel lobt Ralf Moeller im «ZDF-Fernsehgarten» überschwänglich

Kiewel nennt ihn «den Mann meiner Träume», Zuschauer finden es peinlich

Ralf Moeller ist 67 Jahre alt und Hollywood-Schauspieler

Silja Anders Redaktorin People

Schon zum Auftakt des heutigen «ZDF-Fernsehgarten» sorgte Andrea Kiewel für Aufsehen: Die Moderatorin überraschte mit einem frechen Kompliment an Co-Moderator Ralf Moeller. «Ein geiler Mann», nannte sie den 67-jährigen Schauspieler charmant.

Moeller liess das nicht unbeantwortet und konterte prompt: «Kiwi ist fantastisch, hat heute Morgen um 7 Uhr schon trainiert. Ganz, ganz toll.» Kiewel, die 2025 ihre Verlobung bekannt gegeben hatte, reagierte mit einem Augenzwinkern: «Wäre ich noch zu haben, würde ich dir meine Handynummer geben.»

«Ich bin die hotte Blonde!»

Für einen weiteren Lacher sorgte Moeller mit einer Anekdote aus dem Fitnessstudio. Dort fiel ihm eine Frau auf dem Laufband auf. «Wer ist denn die hotte Blonde da hinten auf dem Laufband?», fragte er sich damals – bis er erkannte, dass es niemand anderes als Andrea Kiewel war. Die Moderatorin nahm den Spitznamen mit Humor: «Ich möchte ab sofort so genannt werden: die hotte Blonde!»

Während der Sendung fand sie weitere Lobeshymnen für Moeller: «Ich kenne wenig Männer, die so gut älter werden. Du siehst einfach richtig geil aus. Du bist braun gebrannt, gesund.» Zudem hob sie seine Persönlichkeit hervor: «Ich sage immer: Ralf Moeller hat das Herz am richtigen Fleck. Du hast einen guten moralischen Kompass.»

Zum Schluss setzte Kiewel noch einen drauf und bezeichnete den Hollywood-Star gar als «den Mann meiner Träume». Am Ende der Sendung küsst sie ihn gar und sagt: «Komm Schatz, wir gehen duschen!»

Zuschauer finden Kiewels Verhalten peinlich

Während Kiwi aus dem Schwärmen nicht mehr rauskam, hielten die Zuschauerinnen und Zuschauer auf Social Media mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg. Sie fragten sich unter anderem, wieso sich Ralf Möller als erfolgreicher Hollywood-Schauspieler für eine Sendung wie den «ZDF-Fernsehgarten» hergebe und schämten sich für Andrea Kiewel nur noch fremd.