Andrea Kiewel beichtet peinliche Dating-Story

Andrea Kiewel plaudert im «ZDF-Fernsehgarten» eine kuriose Anekdote aus: Ihr Date verabschiedete sich einst aufs WC – und kam nie zurück. Hast du bei einem romantischen Treffen auch schon eine peinliche Situation erlebt?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Andrea Kiewel teilt kurioses Date-Erlebnis im ZDF-«Fernsehgarten» am Sonntag

Date-Partner verschwand mit «Bin gleich da», Nummer später blockiert

Moderatorin lebt seit 2017 in Tel Aviv mit Partner, Ex-Elitesoldat

Fynn Müller People-Redaktor

Stell dir vor, du lernst online über Wochen hinweg einen Mann kennen, triffst diesen dann endlich zum ersten Date – und dann haut er einfach ab. Genau das ist der beliebten ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel (60) passiert, wie sie im «Fernsehgarten» am Sonntag erzählt.

«Kiwi», wie die Moderatorin auch liebevoll genannt wird, plaudert aus ihrem Privatleben und verrät dabei einen kuriosen Moment, der sie bis heute beschäftigt. Während der Sendung ist Knigge-Trainerin Nicole Schlepphorst (44) zu Gast und gibt Kiewel sowie ihren Gästen Ella Endlich (41) und Mark Keller (61) Tipps zu Tischmanieren.

Gerade als es darum geht, wie man sich stilvoll vom Esstisch zur Toilette verabschiedet, teilt die Moderatorin ihre eigene Erfahrung: «Ich bin die Frau, die in so einer Situation war. Mein Gegenüber sagte, ‹ich bin gleich wieder da›. Darauf warte ich noch heute.» Gelächter bricht auf dem Mainzer Lerchenberg aus.

Kiewel stellt klar, dass besagtes Date lange zurückliegt und nicht ihr jetziger Partner war. «Ist schon lange her, und ich habe die Nummer blockiert», fügt sie hinzu. «Darf man das? Ja! Und womit? Mit Recht.»

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Das ist über «Kiwis» Partner bekannt

Über ihr Privatleben spricht Andrea Kiewel nur selten. Seit 2017 lebt die Moderatorin in Tel Aviv – aus Liebe zu ihrem Partner, einem ehemaligen israelischen Elitesoldaten. Diesen hält sie konsequent aus der Öffentlichkeit heraus, auch seinen Namen hat sie nie preisgegeben.

Erst im Oktober 2023 gab Kiewel in einem «Bild»-Interview erste Einblicke. «Mein Freund hat 25 Jahre als Elitesoldat gekämpft», sagte sie. «Er hat nie über diese Zeit gesprochen. Doch oft sah ich, wie er nachts im Schlaf zuckte.» Im Juni 2025 verkündete Kiewel live im «Fernsehgarten» ihre Verlobung.

Währenddessen sorgt Maite Kelly (46) mit ihrem Auftritt im «Fernsehgarten» für Wirbel. Wofür die Schlagersängerin kritisiert wird, liest du hier.