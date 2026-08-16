Am 16. August bleibt die Bühne von «Immer wieder sonntags» im Europa-Park leer. Stattdessen zeigt das Erste ein Sportprogramm mit Highlights wie Leichtathletik-EM in Birmingham und Schwimm-EM in Paris. Auch der «Tatort» muss weichen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Stefan Mross muss heute auf «Immer wieder sonntags» verzichten

Grund für den Ausfall: ARD überträgt mehrere Sport-Grossereignisse

Abschiedsshow von «Immer wieder sonntags» am 6. September geplant

Silja Anders Redaktorin People

Als würde ihm die Zeit nicht sowieso schon wegrennen, muss Stefan Mross (50) heute auch noch auf «Immer wieder sonntags» verzichten. Schuld daran ist eine Programmumstellung der ARD. Die Leichtathletik-EM in Birmingham, Schwimm-EM in Paris und Reit-WM in Aachen kicken die Sonntagsshow aus dem Programm.

Für Stefan Mross und seine Fans ist das ein Vorgeschmack auf das endgültige Aus der Sendung. Bereits im März hatten SWR und ARD angekündigt, die Show nach der laufenden Saison wegen wirtschaftlicher und strategischer Gründe einzustellen.

Endspurt für «Immer wieder sonntags»

2026 ist somit das Abschiedsjahr für Mross, der seit 2005 als Gastgeber durch die Sendung führt. «Das passt alles», sagte der 50-Jährige zum Start der Abschiedsstaffel. «Es ist wirklich alles ok. Machen Sie sich keine Sorgen.»

Am 23. August begrüsst Mross seine Gäste und das Publikum dann aber wieder im Europa-Park in Rust, wo es in den Endspurt geht. Am 6. September läuft die grosse Abschiedsshow von «Immer wieder sonntags», und eine Woche später, am 13. September, soll es eine Best-of-Sendung geben.

Auch der «Tatort» ist betroffen

Nicht nur die Unterhaltungsshow ist vom Sportprogramm der ARD betroffen. Sogar der beliebte «Tatort» fällt heute aus.

Im Gegensatz zum «Tatort» wird Stefan Mross mit dem heutigen Programm einer der letzten Sendungen beraubt, die ihm von «Immer wieder sonntags» noch bleiben. Mit dem Ende seiner Show hat sich der Moderator inzwischen abgefunden. Pläne für die Zeit nach «Immer wieder sonntags» hat Mross auch schon: Er möchte beim «Bergdoktor» vorbeischauen.