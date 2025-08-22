Schlagerstar Stefan Mross trauert um seine Mutter Stefanie, die im Alter von 85 Jahren verstorben ist. Die an Demenz erkrankte Frau war ein vertrautes Gesicht für die Zuschauer von «Immer wieder sonntags». Ob Mross die kommende Sendung moderieren wird, ist ungewiss.

1/5 Schlagerstar Stefan Mross trauert um seine Mutter. Foto: imago

Darum gehts Stefan Mross' Mutter verstorben, war an Demenz erkrankt

Enger Kontakt trotz Umzug in Pflegeeinrichtung

Mross moderiert wöchentlich «Immer wieder sonntags», Uta Bresan als mögliche Vertretung Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Wie mehrere deutsche Medien übereinstimmend berichten, ist Stefanie Mross, die Mutter von Schlagerstar Stefan Mross (49), in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verstorben – ein tiefer Einschnitt für den Entertainer, der wöchentlich die Sendung «Immer wieder sonntags» moderiert.

Bereits vor einiger Zeit hatte Mross öffentlich gemacht, dass seine Mutter an Demenz erkrankt war. «Sie lebt in ihrer eigenen Welt», hatte er damals erklärt und seine Gefühle angesichts des fortschreitenden Realitätsverlusts seiner Mutter geschildert. Trotz der Erkrankung blieb die Beziehung zwischen Mutter und Sohn eng.

Kontakt blieb bestehen

Stefanie Mross war dem Fernsehpublikum nicht unbekannt. Regelmässig sass sie im Publikum von «Immer wieder sonntags», ihr Sohn begrüsste sie jeweils vor laufender Kamera. Im Herbst 2024 verschlechterte sich ihr Zustand jedoch so stark, dass sie in eine Pflegeeinrichtung in Oberbayern umziehen musste.

Trotz der räumlichen Trennung blieb der Kontakt bestehen. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Eva Luginger (37) besuchte Stefan Mross seine Mutter so oft wie möglich. Noch im Februar dieses Jahres äusserte sich der Moderator positiv über ihre Situation: «Die Mama ist sehr glücklich, und es geht ihr dort, wo sie jetzt lebt, auch sehr gut. Sie erkennt uns und freut sich jedes Mal sehr, wenn Eva und ich sie besuchen.»

Übernimmt Uta Bresan?

Bislang hat sich Stefan Mross nicht öffentlich zum Verlust geäussert. Es bleibt abzuwarten, ob er am kommenden Sonntag seine Sendung wie gewohnt moderieren wird. Für den Fall, dass sich Mross nicht in der Lage fühlt, aufzutreten, soll der Sender bereits Vorkehrungen getroffen haben. Als mögliche Vertretung wird Sängerin und Moderatorin Uta Bresan (60) genannt.