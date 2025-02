1/2 Stefan Mross wird seine Jubiläumstour vorerst nicht antreten. Foto: imago/pictureteam

Auf einen Blick Stefan Mross verschiebt Jubiläumstour wegen geringem Interesse des Publikums

Veranstalter plant längere Verkaufsphase für mehr Vorbereitung und Kommunikation

Mross feiert 50. Geburtstag mit Fans in Südtirol für 649 Euro Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Stefan Mross (49) muss seine Jubiläumstour zur ARD-Show «Immer wieder sonntags» verschieben – wie «Bild» berichtet, gab es vonseiten des Publikums bisher zu wenig Interesse an den Karten. Mross moderiert die ARD-Show seit 2005.

Die Jubiläumstour sollte Künstler wie Mross, Nicole (60), Claudia Jung (60) oder Joey Heindle (31) ab 4. März in 20 Terminen durch Deutschland führen. Doch offenbar wurden bisher zu wenig Karten verkauft.

Der Veranstalter äusserte sich zu dem schleppenden Vorverkauf mit den Worten: «Nachdem der Vorverkauf für das neue Live-Format der Kultsendung erst Mitte September begonnen hat und die Ticketverkäufe weder den Ansprüchen der Künstler, noch denen des Veranstalters entsprechen, wurde nun in Absprache mit allen Beteiligten eine längere Verkaufsphase anvisiert. Durch die Verschiebung ergibt sich die Chance, mehr Zeit in die Vorbereitung und in die Kommunikation zu investieren.» Sollte sich das Interesse an den Konzerten also doch noch steigern, könnten die Termine nachgeholt werden.

Mehrtägige Geburtstagsparty im November

Doch Stefan Mross hat dieses Jahr noch eine weitere grosse Party geplant, wie er heute auf seinen Social-Media-Kanälen bekannt gab: Seinen 50. Geburtstag am 26. November möchte er mit seinen Fans vorfeiern.

Vom 19. bis 23. November findet eine Geburtstagsreise in Südtirol statt. Dafür müssen die Fans allerdings tief in die Tasche greifen: 649 Euro kostet ein Ticket für vier Nächte in einem Vier-Sterne-Hotel im Ridnauntal mit abendlicher musikalischer Unterhaltung, einer Fan-Wanderung und einem Überraschungsausflug.