1/6 Anna-Carina Woitschack spricht im Dschungel über ihr Ehe-Aus von Stefan Mross. Foto: IMAGO/Eventflash

Auf einen Blick Anna-Carina Woitschack spricht im Dschungelcamp über ihre Scheidung von Stefan Mross

Woitschacks ehemalige beste Freundin ist nun mit Mross zusammen

Das Ex-Paar war von 2016 bis 2022 liiert, davon zwei Jahre verheiratet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Silja Anders Redaktorin People

«Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» ist immer für eine Menge Drama gut. Im Dschungelcamp kämpfen die Promis um die Krone, knüpfen Freundschaften, finden Feinde fürs Leben – und verraten so manches Privates vor laufender Kamera.

Yeliz Koc (31) machte den Anfang und packte über ihren Ex Jimmy Blue Ochsenknecht (33) aus. Dieser zahlt angeblich keine Alimente für die gemeinsame Tochter Snow (2). Doch nicht nur das: Ochsenknecht soll von Koc verlangt haben, das Kind zur Adoption freizugeben. Eine ziemliche Bombe, die die Influencerin da platzen liess.

«Das fand ich furchtbar»

Jetzt kommt auch schon die nächste Kandidatin, die über eine ehemalige Beziehung spricht. Anna-Carina Woitschack (32) war von 2016 bis 2022 mit Schlagersänger Stefan Mross (47) liiert, zwei Jahre davon waren die sogar verheiratet. Dann kam die Scheidung. Ein herber Schlag für die Sängerin, wie sie im Dschungel nun verrät.

Am Tag der Scheidung war für Woitschack der Gang zum Gericht besonders hart. «Das fand ich furchtbar. Weil man ja mal alles geteilt hat», erinnert sie sich. Man habe «immer über die grösste Liebe gesungen» und Mross «konnte der liebste Mensch sein», doch jetzt hat das Ex-Paar kaum mehr gute Worte füreinander übrig.

Wollte ihre beste Freundin ihr den Mann ausspannen?

Was für Anna-Carina Woitschack im Scheidungsdrama mit ihrem Ex jedoch besonders schlimm ist: seine neue Partnerin. Nicht unbedingt die Tatsache, dass er eine neue Frau an seiner Seite hat, sondern um wen es sich dabei handelt. Denn Eva Luginger (37) war vor der Trennung die beste Freundin von Woitschack. Nun glaubt Woitschack jedoch nicht mehr daran, dass Luginger die Freundschaft jemals wirklich ernst meinte. Wollte Luginger sich nur Stefan Mross krallen? «Sie hat mir schon immer so gesagt, dass sie unser Leben, uns als Paar so toll findet», erzählt Anna-Carina im Camp. Luginger soll ihnen «immer alles nachgemacht» haben und färbte sich laut Woitschack sogar die Haare blond. «Wie eine Verrückte, die deinen Platz einnehmen wollte», sagt Mit-Camper Sam Dylan zu der Situation.

Ob die Schlagersängerin noch Geld von ihrem Ex bekommt, ist nicht klar. «Darüber darf ich nicht reden, will ich auch nicht. Ich lasse mich aber nicht abspeisen», sagt sie lediglich zu dem Thema. Inzwischen hat auch Woitschack wieder einen neuen Mann an ihrer Seite und ist mit Daniel Böhm glücklich liiert. Im November 2024 feierten die beiden ihren zweiten Jahrestag.