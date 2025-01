Das sind die zwölf Dschungelcamp-Kandidaten der 18. Staffel

Bald startet die neue Staffel «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!». Jetzt hat RTL verkündet, welche zwölf Prominente in Australien um die Dschungelkrone kämpfen werden.

18. Staffel startet am 24. Januar mit täglichen Folgen um 20:15 Uhr

Seit Wochen wird wieder fleissig spekuliert, welche Stars dieses Jahr ins Dschungelcamp ziehen werden. Die neue Staffel der RTL-Sendung startet bereits am 24. Januar. Jetzt hat der Kölner Sender ganz offiziell verkündet, welche zwölf Promis im australischen Busch um den Titel Dschungelkönigin oder Dschungelkönig kämpfen werden.

Grosse Überraschungen gibt es nicht – über alle Namen auf der offiziellen Teilnehmerliste wurde bereits im Vorfeld spekuliert. Bereits vor Weihnachten hatte RTL bestätigt, dass Lilly Becker (48) und Maurice Dziwack (26) dabei sind.

Diese Stars ziehen ins Dschungelcamp

Ebenfalls in den Dschungel ziehen demnach Ex-DSDS-Star und Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (32), «Prince Charming»-Star Sam Dylan (33) und Fussballkommentator Jörg Dahlmann (65), der in den letzten Tagen noch als Ersatzkandidat spekuliert wurde. Alessia Herren (22) tritt in die Fussstapfen ihres verstorbenen Vaters Willi Herren (1975-2021).

Zudem mit dabei sind Edith Stehfest (29), der ehemalige Zehnkämpfer Jürgen Hingsen (66), Reality-Star Yeliz Koc (31), «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»-Darsteller Timur Ülker (35), Moderatorin Nina Bott (47) und «Der Alte»-Darsteller Pierre Sanoussi-Bliss (62).

Die Folgen der 18. Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» werden dann täglich um 20:15 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Moderiert wird die Sendung erneut von Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41). Auch Busch-Arzt Dr. Bob wird sich wieder um die Dschungelcamper kümmern.