Chanel so weit das Auge reicht, dazu Miu Miu und und Bottega Veneta: Georgina Rodriguez' Shopping-Ausflug war vermutlich nicht ganz günstig.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Georgina Rodriguez zeigt nach Hochzeit mit Ronaldo Luxus-Shoppingtrip

Bis zu 12 Miu-Miu-Taschen und weitere Luxusmarken im Einkaufsrausch

Zwischen 40'000 und 80'000 Franken bei einem Shopping-Trip ausgegeben

Silja Anders Redaktorin People

Kurz nach ihrer Hochzeit mit Cristiano Ronaldo (41) teilt Georgina Rodriguez (32) Bilder eines Shopping-Trips – wohl der erste als verheiratete Frau. Und die Glücksgefühle scheinen auf ihre Kreditkarte übergesprungen zu sein, denn Rodriguez liess sich beim Einkaufen nicht lumpen.

Chanel, Miu Miu, Bottega und weitere Luxusnamen zieren die Einkaufstaschen der frisch Vermählten. Ob gross, ob klein – die Taschen von Georgina Rodriguez zeigen: Sie hat ordentlich zugeschlagen und hatte dabei definitiv einen Favoriten. Zehn bis zwölf Taschen von der Marke Miu Miu in verschiedenen Grössen kann man auf dem Foto erkennen.

Mehrere Zehntausend Franken – für die Millionärin Peanuts

Zählt man die Taschen ihrer Ausbeute zusammen und beachtet dabei die verschiedenen Grössen, kann man davon ausgehen, dass die Influencerin bei einem einzigen Shopping-Trip zwischen 40'000 und 80'000 Franken ausgegeben hat.

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Leisten kann sie sich das auf jeden Fall. Durch die Hochzeit mit Fussball-Star Cristiano Ronaldo hat sie ausgesorgt. Selbst wenn es zur Scheidung kommen sollte, soll Georgina Rodriguez von Ronaldo jährlich eine Million Franken erhalten, um ihren Lebensstandard halten und sich um die gemeinsamen Kinder kümmern zu können. Ausserdem hat sie selbst ebenfalls genug Geld; sie soll selbst schätzungsweise zwischen zehn und 35 Millionen Dollar schwer sein.

Allgemein scheint Georgina Rodriguez eher zu klotzen, statt zu kleckern. Das erkennt man schon allein an ihrem Verlobungsring, der von Experten auf drei bis fünf Millionen geschätzt wird und mit einem Gesamtgewicht von 30 bis 37 Karat daherkommt. Auch ihr Hochzeitsschmuck war – im Gegensatz zu ihrer intimen Zeremonie im eigenen Wohnzimmer – alles andere als bescheiden. Rodriguez, die als Markenbotschafterin für Chopard arbeitet, durfte sich für den Anlass aus dem Archiv des Juweliers bedienen. Insgesamt trug sie mehr als 250 Karat Diamanten.